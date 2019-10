HACCP sistem: trn v peti gostincev in živilcev?

Pogost problem, tako v gostinski obratih kot pekarnah, je bila higiena, smo prebirali v odločbah, ki so bile izdane z opozorili ali celo s prepovedjo. Nepravilnosti so sicer segale vse od prisotnosti plesni in mrčesa, umazanih hladilnikov, pomivalnih korit, zamaščenih delovnih površin, razbitih stenskih ali talnih ploščic in plesnivih stropov do tega, da so kršitelji živila, ki sodijo v hladilnik, shranjevali na sobni temperaturi, nekaterim je celo pretekel rok uporabe. A preden se osredotočimo na omenjene primere, zakaj si takih kršitev gostinci ali peki ne smejo privoščiti oziroma kako naj bi bila videti čista kuhinja, si poglejmo, kaj pomenijo HACCP pravila. Čeprav je sistem zelo kompleksen, sta se Mojca Smerajec in Katarina Smole, predavateljici na Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) Ljubljana, potrudili, da pojasnita bistvo.

HACCP sistem je sistem, ki omogoča zagotavljanje varne hrane

HACCP so izdelana in zapisana pravila, ki se jih morajo držati vsi sodelujoči v prehranski verigi. Z izvajanjem pravil in potrebnim strokovnim znanjem nosilec živilske dejavnosti zagotavlja varno hrano za potrošnike. Kot primer sta Smerajčeva in Smoletova izpostavili kuhinjo šole, ki ima izdelan svoj HACCP: "Gre za pravila priprave obrokov, sledljivost surovin, kontrole kakovosti, zapisi … Z izvajanjem vseh načrtovanih aktivnosti – s posebnim poudarkom na higieni in vzdrževanju ustreznih temperatur – šole zagotavljajo, da je ponujena hrana za vse dijake, študente, zaposlene in zunanje goste varna."

PodlagazaHACCPje dobra higienska in proizvodna praksa, ki zajema: • proizvodni prostor, stavbo, okolico • higieno zaposlenih, opreme, prostorov; primerna delovna oprema, vzdrževanje opreme • ureditev proizvodnih prostorov, ustrezno čiščenje, preprečevanje križanja poti • ustrezen DDD program (dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija) • oskrba z vodo, nadzor dobaviteljev in vhodna kontrola • urejen transport • urejeno ločeno zbiranje odpadkov (organski odpadki, odpadno olje) • kontrolo delovanja merilnih naprav • zdravstveno stanje zaposlenih • usposabljanje zaposlenih • zagotavljanje sledljivosti • načrt odpoklica in umika živil

Prvi korak, ki preprečuje, da bi se živila, delovni prostor, naprave ali pripomočki okužili, je zaščitna oprema, sta povedali Smerajčeva in Smoletova. Nositi jo morajo vsi, ki vstopajo v delovni prostor. "Pravilno opremljeni prostori pa olajšajo delo, saj zagotavljajo pogoje za izdelavo varnih in kakovostnih izdelkov ter omogočajo izvajanje načel dobre higienska prakse. Treba je vzdrževati visok nivo osebne higiene, naprav, prostora in živil,"sta pojasnili. In kaj pravzaprav pomeni ustrezen nivo higiene? Gre za dogovorjena načela in načine, kako čistimo in umivamo. Edino enaka pravila za vse udeležene namreč lahko vzpostavijo merilo, kaj je čisto in kaj ne. "Pri tem je zelo pomembna higiena rok in pravilno umivanje," sta še poudarili.