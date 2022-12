Hackathon Demenca - naš skupni izziv

Demenca ni le zdravstvena težava, temveč tudi zelo širok družbeni izziv.

Na hackathonu nam je uspelo zbrati nekaj več kot 100 tekmovalcev iz 15 držav ter družbi prenesti sporočilo o potrebi ozaveščanja, pogovora in sodelovanja pri iskanju rešitev za prihodnost starejših in nas samih.

Po oceni društva Spominčica - Alzheimer Slovenija je v Sloveniji več kot 43.000 oseb z različnimi oblikami demence in za vsakega skrbijo trije oskrbovalci. Več kot dve tretjini oseb z demenco živi doma, v oskrbi svojcev. Po ocenah Inštituta za zdravstvene meritve in vrednotenje (IHME) naj bi se število obolelih do leta 2050 povzpelo na približno 85.000 oseb.

Potrebo po ukrepanju in ciljanih politikah nakazujejo tudi podatki o stroških te bolezni. Leta 2020 je bilo v breme ZZZS izdanih 89.356 receptov v skupni vrednosti 4,4 milijona evrov. Ker demenca ni samo bolezen ene osebe, temveč se dotakne širše družine, je to tudi bolezen, ki močno izčrpuje, fizično, finančno in psihično. Zato smo se v Roche Slovenija odločili, da ob sodelovanju Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo, Ministrstva za javno upravo, Občine Kranj, društva Spominčica - Alzheimer Slovenija in družbe Oracle ter v izvedbi podjetja Transformation Lighthouse organiziramo dvodnevni hackathon, na katerem bodo prijavljeni udeleženci iskali rešitve za osebe z demenco, njihove oskrbovalce in pilotni projekt Demenci prijazne občine. Eden od osrednjih ciljev hackathona je bilo poglabljanje ozaveščanja o pomenu preventivnih ukrepov in o tej zdravstveni problematiki ter navezava na uporabo odprtih podatkov. Zato smo se povezali s Službo vlade za digitalno preobrazbo in veseli smo tega sodelovanja zasebnega in javnega sektorja, v katerem pridobita obe strani in pa družba. V različnih odprtih podatkih se namreč skriva veliko informacij, s pomočjo katerih bi lahko za določene osebe, določena okolja, že vnaprej napovedali tveganje za demenco, poskrbeli za preventivo in tudi za zgodnjo diagnostiko. Kreirali bi rešitve za demenci prijazne občine, s prenosom dobrih praks v druga okolja, morda celo demenci prijazno državo. Na hackathonu Demenca - naš skupni izziv nam je uspelo zbrati nekaj več kot 100 tekmovalcev iz 15 držav, tako da je imela komisija dokaj težko delo.

Najbolj je prepričala ekipa Copatki (Maša Rebernik, Maša Planinc, Barbara Furdi, Patricija Brečko), ki želi s personaliziranimi mesečnimi naredi si sam paketi zagotoviti oskrbovalcu pomoč v obliki aktivnega preživljanja prostega časa z osebo z demenco. Z osredotočanjem na domače okolje so predlagali različne rešitve za različne potrebe bolnikov z demenco in njihove oskrbovalce (nabor iger za osebe z demenco, oblikovane GPS zapestnice, senzorične dišavne stekleničke in vrečke, komplet rastlin ...). Vse je zasnovano tako, da pomaga upočasniti bolezen in kakovostno preživeti čas z oskrbovalcem. Drugo mesto je zasedla ekipa Mindy (Pavlin Poličar, Nina Mrzelj, Tina Avbelj) s personalizirano sodelovalno aplikacijo za optimizacijo opravljanja nalog oskrbovalcev, ki se osredotoča na skupnosti, povezovanje in sodelovanje. Osredotočili so se na boleče točke, s katerimi se ukvarja oskrbovalec - tako glede dostopa do informacij, deljenja informacij z drugimi oskrbovalci, podpore skupnosti. Tretje mesto pa je pripadlo ekipi Hippocampus (Špela Bernik, Pia Peceli, Nejc Novak, Luka Kovač), ki je razvila spletno platformo za lažjo prijavo v domove za starejše v Sloveniji, da se pospeši ustrezna nega za vse obolele z demenco, ki to potrebujejo, saj čakalne dobe za oskrbo starejših povzročijo tudi izgubo dragocenega časa pri zdravljenju te bolezni.

Udeleženci hackathona so se strinjali, da so zmagovalci vsi in da s tem dogodkom družbi prenašamo sporočilo o potrebi ozaveščanja, pogovora in sodelovanja pri iskanju rešitev za prihodnost starejših, svojih staršev in nas samih. Eva McLellan, generalna direktorica Roche Slovenija, je poudarila, da sta tako visoka udeležba kot zavzetost tekmovalcev pokazali, da obstaja zavedanje, da demenca predstavlja veliko zdravstveno in družbeno breme ter da je izjemno pomembno, da s pomočjo novih idej poskrbimo, da ljudje čim dlje ostanemo zdravi, da imamo na voljo rešitve, prilagojene osebam z demenco, njihovim oskrbovalcem in družbi. Na otvoritvi hackathona smo bili zelo veseli tudi podpore dveh ministrov. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenovo Duh je ocenila, da pri bolezni, kot je demenca, ne smemo pozabiti, da govorimo o ljudeh s čustvi in je zato še kako pomemben pristop, usmerjen k človeku, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa, da je treba najti načine, da bomo lahko sobivali, da bodo osebe z demenco čim dlje lahko ostale med nami, v svojem domačem okolju in živele normalno življenje.

Po oceni društva Spominčica - Alzheimer Slovenija smo s hackathonom dokazali, da smo kot družba sposobni zasnovati tudi družbene inovacije in jih koristno preplesti s tehnološkimi prijemi, vse za namen spopadanja z izzivi, ki spreminjajo vsakdanje življenje ljudi z demenco in njihovih oskrbovalcev. Vsak korak k demenci prijazni družbi je nepogrešljiv, skupaj lahko naredimo na tem področju največ. S tem dogodkom smo želeli družbi prenesti sporočilo o potrebi ozaveščanja, pogovora in sodelovanja pri iskanju rešitev za prihodnost nas vseh. Po oceni Urške Jež, ustanoviteljice in direktorice slovenskega podjetja Transformation Lighthouse, ki je hackathon organiziralo, je pomembno, da bodo ideje prešle v fazo nadaljnjega razvoja in da tako resnično pokažemo, da lahko preko hackathonov poskrbimo za spremembe v praksi. Zavedamo se, da zdravila kljub pospešenemu vlaganju v raziskave in razvoj še ni, zato je toliko bolj pomembno, da skupaj iščemo druge rešitve, ki lahko pomagajo omiliti veliko družbeno breme. Roche se v tem oziru nekoliko razlikuje od ostalih podjetij, saj pod eno streho združujemo tako farmacevtiko kot diagnostiko in podatkovne vpoglede, kar pomeni, da zajamemo celovito pot zdravstvene oskrbe - od preventive, zgodnje diagnostike in zdravljenja.