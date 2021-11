Hadalin - smučar, ki opozarja na propad smučišč, ki že ostajajo brez snega na višinah do 1500m: Ambasador MERKURjeve iniciative Za zelen planet

» Dejstvo je, da je človeški vpliv na okolje velik, kar se odraža tudi na vse milejših in kratkotrajnejših zimah. Tudi napovedi so izredno slabe. Snega bo na nižje ležečih smučiščih vse manj, manj bo tudi snežnih dni. Strokovnjaki ocenjujejo, da so zato dolgoročno ogrožena prav vsa smučišča, ki ležijo pod 1500 metri nadmorske višine. Ozaveščenost o pomenu našega vpliva na okolje je tako nujna in Štefan Hadalin je kot predstavnik smučarske karavane idealen ambasador. Ob podaljšanju pogodbe smo ga prav zato povabili k sodelovanju pri MERKURjevi iniciativi ZA ZELEN PLANET ,« pojasnjuje direktorica marketinga v MERKURju Lidija Rakuša odločitev podjetja. Ta s svojo iniciativo ZA ZELEN PLANET celovito pristopa k trajnosti. Varovanje okolja, zmanjšanje okoljskih emisij, prihranek in proizvodnja zelene energije so le nekateri izmed korakov, ki jih že danes postopoma uvajajo v MERKURju pri svojem delu. Ker v podjetju želijo, da bi to iniciativo živeli tako MERKURjevi zaposleni kot tudi kupci, so s tem namenom podaljšali tudi sodelovanje s slovenskim smučarjem Štefanom Hadalinom. Od »zelenega planeta« je odvisna tudi njegova prihodnja športna kariera, saj trenutna okoljska problematika smučanju ne napoveduje svetle prihodnosti**.

Hadalin bo tako ozaveščal in pozival ljudi, da z majhnimi spremembami skupaj stopimo na pot trajnejših sprememb. Te se lahko pričnejo že pri smeteh in porabi energije, kjer lahko sami poskušamo vsaj omiliti, če ne že izničiti človeški vpliv na okolje. Sicer bomo, po oceni Hadalina, v prihodnosti lahko smučali le še na okoljsko spornem umetnem snegu ali pa po travi. » Dejstvo je, da se naše okolje spreminja, da človeški vpliv pušča določene posledice na našem planetu in to je povezano tudi s propadanjem manjših smučišč. To me žalosti, ker vem, da je s tem tudi moj šport, smučanje, dostopno manjšim množicam. Tudi sam moram zaradi tega hoditi dlje na trening, recimo v Avstrijo, ker so v Sloveniji enostavno večkrat slabši pogoji. Škoda. Verjamem pa, da kljub vsemu, še vedno lahko naredimo kakšne spremembe, da bo tega manj v prihodnosti, oziroma manj ekstremno ,« pojasnjuje Štefan Hadalin , ki verjame, da pri odgovornem ravnanju do okolja vsaka malenkost šteje.

» Iniciativa ZA ZELEN PLANET je MERKURjev dolgoročni projekt. Z njim smo začeli letos spomladi in sicer s predstavitvijo trajnostne energetske oskrbe TEO, ki nas je umestila na trg ponudnikov sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov. Kupcem bomo tudi v prihodnosti skozi potek iniciative ponujali produkte in rešitve, ki spodbujajo trajnost in jih ozaveščali, da že majhnimi koraki lahko dosežemo velike spremembe ,« še dodaja Rakuša.

Trajnostni koraki tudi v podjetju MERKUR trgovina

Do leta 2025 imajo v MERKURju v načrtu namestitev sončne elektrarne na vse strehe svojih trgovin, ki to omogočajo. S tem želijo doseči med 40-50% samooskrbe z električno energijo. Pri tem si bodo pomagali tudi z vgradnjo sistemov baterijskih hranilnikov. Prav tako načrtujejo zamenjavo obstoječe razsvetljave z led tehnologijo, kar bo znižalo porabo električne energije za razsvetljavo za 2/3. Že danes stremijo k posodobitvi lastnega voznega parka z električnimi vozili, zato so v tem letu posodobili vozni park s 6 električnimi avtomobili. Zavedajo se, da je pot do trajnostnega poslovanja tekma na dolge proge, zato želijo z majhnimi, a vztrajnimi koraki tako svoje sodelavce kot tudi kupce in poslovne partnerje spodbuditi k dejanjem, ki skrbijo in pripomorejo k bolj zelenemu planetu.

*Štefan Hadalin se je smučanja učil na smučišču Ulovka, ki je zdaj že nekaj let zaprto. Manjše smučišče, ki je sredi lastniškega spora in zaradi nižje lege brez umetnega zasneževanja nima več dolgoročne perspektive. Takšnih smučišč je po državi vsako leto več. V zadnjih letih so propadla že tri koroška smučišča (vir: https://e-koroska.si/v-zadnjih-letih-propadla-tri-koroska-smucisca/), po celi državi pa jih je v preteklosti propadlo že 30. Eden od ključnih razlogov so vse milejše zime. Hadalin se je zato na propadli Ulovki zavezal, da bo postal zgled. Spremljate ga lahko na njegovem Instagram profilu.

** Po ugotovitvah klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj se snežna meja s podnebnimi spremembami vztrajno viša. Po najbolj črnem scenariju bomo izgubili od 40 do 60 odstotkov snega. »Največ snega, 60 odstotkov ali več, bomo izgubili do nadmorske višine 1000 metrov. Največ ga bo še vedno na višinah od 2200 metrov,« razlaga Kajfež Bogatajeva. Glede na to, da je večina slovenskih smučišč v nižjih legah. Do leta 2100 na višini do 1200 metrov – kjer je večina smučišč – snega ne bo več. Snežna odeja v Alpah se bo zmanjšala za 70 odstotkov, kažejo podnebne študije. »Vsa smučišča pod 1500 metri so ogrožena,« še izpostavlja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.





