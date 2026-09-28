Hajdinjak: Mors zaključuje analizo trga osemkolesnikov

"Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti osemkolesnikov, ki so na trgu. Na podlagi tega pa bo kmalu sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in pa tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup osemkolesnikov," je minister Valentin Hajdinjak povedal po zasedanju v Bruslju, na katerem so razpravljali tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic.

Katere oklepnike - te Slovenska vojska potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru zveze Nato - bodo kupili, tako minister še ni mogel povedati.

Ob tem je znova izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada ob začetku mandata leta 2022 odpovedala pogodbo o nakupu osemkolesnikov boxer, ki je bila po njegovih besedah dobra, in da Slovenija osemkolesnikov še nima. Medtem so se osemkolesniki podražili za skoraj dvakrat, podaljšali pa so se tudi dobavni roki, je poudaril.

Krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic je bila sicer ena osrednjih tem današnjega zasedanja obrambnih ministrov EU v Bruslju, ki so razpravljali o izvajanju evropskih pobud s tega področja.