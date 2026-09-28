Hajdinjak: Mors zaključuje analizo trga osemkolesnikov

"Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti osemkolesnikov, ki so na trgu. Na podlagi tega pa bo kmalu sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in pa tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup osemkolesnikov," je minister Valentin Hajdinjak povedal po zasedanju v Bruslju, na katerem so razpravljali tudi o krepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic.
Katere oklepnike - te Slovenska vojska potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru zveze Nato - bodo kupili, tako minister še ni mogel povedati.
Ob tem je znova izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada ob začetku mandata leta 2022 odpovedala pogodbo o nakupu osemkolesnikov boxer, ki je bila po njegovih besedah dobra, in da Slovenija osemkolesnikov še nima. Medtem so se osemkolesniki podražili za skoraj dvakrat, podaljšali pa so se tudi dobavni roki, je poudaril.
Krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic je bila sicer ena osrednjih tem današnjega zasedanja obrambnih ministrov EU v Bruslju, ki so razpravljali o izvajanju evropskih pobud s tega področja.
Ena osrednjih pobud je finančni mehanizem SAFE, v okviru katerega je bilo članicam na razpolago do 150 milijard evrov posojil za skupno naročanje vojaške opreme. Po prvem krogu, v katerem je sodelovalo 19 članic, bo po navedbah Evropske komisije v mehanizmu ostalo še med 10 in 20 milijard evrov. Za ta sredstva bodo do konca leta objavili nov razpis.
Slovenija po Hajdinjakovih besedah odločitve o tem, ali bo zaprosila za posojilo, še ni sprejela, bo pa sprejeta kmalu. Prejšnja vlada Roberta Goloba se v prvem krogu za sodelovanje ni odločila.
Ministri so med drugim razpravljali še o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pri čemer je Hajdinjak kolege seznanil z nedavnim obiskom v Kijevu. Tam je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, ki bo povezala zainteresirana slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi, hkrati pa prispevala k izgradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja.
Danes je minister pojasnil, da bodo z ukrajinsko stranjo v roku enega meseca pripravili osnutek skupne izjave, v kateri bi opredelili nadaljnje postopke glede sodelovanja na tem področju. Podpis pa pričakujejo spomladi oziroma v prvi polovici prihodnjega leta, najverjetneje ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji, je dejal Hajdinjak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.