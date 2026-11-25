Minister je med prednostnimi nalogami izpostavil tudi zagotavljanje ustrezne kadrovske popolnjenosti, izboljšanje pogojev za delovanje stalne in pogodbene rezervne sestave ter tehnološko posodobitev obrambnega sistema, so na ministrstvu navedli v sporočilu za javnost po srečanju.

Na ministrstvu so v predstavitvi izpostavili spremenjene varnostne razmere v Evropi in svetu, ki narekujejo nadaljnjo krepitev obrambne sposobnosti Slovenije. Cilj ministrstva je razvoj sodobnega, učinkovitega in odpornega obrambnega sistema, ki bo sposoben zagotavljati nacionalno varnost ter prispevati k skupni obrambi in izpolnjevanju zavez v okviru Nata.