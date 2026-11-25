Minister je med prednostnimi nalogami izpostavil tudi zagotavljanje ustrezne kadrovske popolnjenosti, izboljšanje pogojev za delovanje stalne in pogodbene rezervne sestave ter tehnološko posodobitev obrambnega sistema, so na ministrstvu navedli v sporočilu za javnost po srečanju.
Na ministrstvu so v predstavitvi izpostavili spremenjene varnostne razmere v Evropi in svetu, ki narekujejo nadaljnjo krepitev obrambne sposobnosti Slovenije. Cilj ministrstva je razvoj sodobnega, učinkovitega in odpornega obrambnega sistema, ki bo sposoben zagotavljati nacionalno varnost ter prispevati k skupni obrambi in izpolnjevanju zavez v okviru Nata.
Kot je poudaril minister, je pomembna tudi krepitev civilne obrambe in odpornosti države. Varnost ni samo vojaško vprašanje, temveč pomeni tudi sposobnost države, da zagotovi delovanje ključnih sistemov in se učinkovito odzove na različne krizne razmere. Pri tem ostaja zelo pomemben tudi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ima neposredno vlogo pri zagotavljanju varnosti prebivalcev, so dodali na ministrstvu.
Dodali so, da sta sodelovanje in reden dialog z državnim zborom pomembna za uresničevanje skupnih ciljev na področju obrambe in nacionalne varnosti.
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