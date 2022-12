Hajdinjak zavrača očitke zaposlenih: To je zakulisni politični obračun

Po tem, ko so nadzorniki prejšnji teden na maratonski seji razrešili tri člane vodstva Darsa, postavljene v mandatu prejšnje Janševe vlade, obdržali pa predsednika uprave in vplivnega člana NSi Valentina Hajdinjaka, so se z anonimko in serijo očitkov oglasili tudi zaposleni v Družbi RS za avtoceste. Pišejo o spirali nezadovoljstva v podjetju ter opozarjajo na politično kadrovanje in vprašljive poslovne poteze nekdanjega podpredsednika NSi. Ta vse očitke kategorično zavrača in namiguje na zakulisni politični obračun.