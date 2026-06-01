Slovenija

Hajdinjak za nadgradnjo vojske, Fridl Jarc podpira 'Netflix davek'

Ljubljana, 01. 06. 2026 17.20 pred 55 minutami 5 min branja 48

Avtor:
STA N.L.
Preddtavitev Ignacije Fridl Jarc

Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je med prednostnimi nalogami izpostavil povečevanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v Natu in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno varnostne službe (OVS). Predstavila se je tudi kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki je izpostavila, da se bo zavzemala za kulturni in medijski pluralizem, znotraj tega pa za spoštovanje individualnosti, svobodo izražanja in enake možnosti za ustvarjanje. Med drugim bo posebna skrb namenjena slovenskemu jeziku, napovedala je tudi posebno strategijo za arhitekturo in krajinsko oblikovanje. Oba sta prepričala pristojna odbora DZ.

Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak

"Zavedam se resnosti funkcije, za katero kandidiram, sploh v tem času, ko mir nikakor ni več samoumeven," je na seji odbora DZ za obrambo dejal kandidat za vodenje tega resorja Valentin Hajdinjak. Kot je poudaril, mora biti vodenje tega ministrstva "transparentno, odgovorno in zavezano spoštovanju najvišjih strokovnih standardov ter upoštevanju modernih spoznanj vodenja organizacij in ljudi". Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora, šest pa je glasovalo proti.

Hajdinjak meni, da Slovenija na kompleksne varnostne in obrambne izzive sistemsko ni dovolj pripravljena. Kot je dejal, obstoječi sistem kaže vrsto omejitev, ki zmanjšujejo sposobnost učinkovitega odzivanja na sodobne grožnje. Meni, da je za to treba vzpostaviti "sistemske pogoje in strukturno organizacijske rešitve za verodostojno odvračanje in obrambo Slovenije".

 

Glavni izzivi: pomanjkanje kadrov

Pri tem se je nujno zanašati na zaveznike. Hajdinjak, ki je jasen zagovornik zavezništva Nato in EU, je poudaril, da mora Slovenija prevzeti pravičen delež bremena v Natu in odpraviti dolgoletne primanjkljaje. Napovedal je, da bodo preučili, katere projekte so na ministrstvu vključevali med obrambne, čeprav tja ne sodijo.

Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil pomanjkanje kadrov. V Slovenski vojski (SV) je približno 7600 pripadnikov, kar je daleč od cilja o 10.000 pripadnikih, ki ga določajo obrambni dokumenti. Ob tem je izpostavil, da je razmerje med vojaki, podčastniki in častniki porušeno, saj je vojakov bistveno premalo, delež visokih činov, torej od majorja do polkovnika, pa prevelik.

Hajdinjak je zato napovedal sistematično pridobivanje kadra, dolgoročno stabilizacijo kadrovskih tokov ter kombinacijo profesionalne in rezervne komponente. Kot je dejal, se bo zavzemal za povečanje deleža vojakov in za zajezitev nesorazmerij v strukturi visokih činov. Zagovarja tudi vojaške tabore in promocijo vojaškega poklica, treba pa je razmisliti še o seznanjanju o obrambnem sistemu in "s področij domoljubja, civilne zaščite, prve pomoči, hibridnih in kibernetskih groženj" že v šolah.

Za nakup sodobnih bojnih vozil in nadgradnjo zračne obrambe

Zavzel se je, da je treba v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine "v najkrajšem možnem času kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori, logistiki in sistemu obveščanja".

Med ključnimi projekti pa je izpostavil tudi nadgradnjo zračne obrambe z raketnimi sistemi Iris-T, ki jo je označil kot "eno redkih zgodb o uspehu", pa tudi krepitev artilerije s sistemi caesar in razvoj večnamenskih helikopterskih zmogljivosti.

Napovedal je tudi sodobne zmogljivosti, kot so brezpilotni sistemi, dronska in protidronska obramba, kibernetska varnost ter obveščanje, nadzor in izvidovanje. Nabave bodo po Hajdinjakovih besedah temeljile na preverjenih interoperabilnih sistemih, ki so že v uporabi v zavezništvu, pri tem pa bodo "v največji možni meri izkoriščali skupna naročila več držav".

Poleg investicij v opremo, ki dviguje bojno moč, so po njegovih besedah nujne tudi investicije v vojaško infrastrukturo, denimo vadišča, komunikacijsko omrežje ter obveščevalno-informacijske sisteme. Pred nadaljevanjem ključnih projektov pa bodo izvedli temeljite revizije sedanjih projektov, saj želijo vedeti, ali so zakoniti in smotrni.

Za zanesljiv sistem obveščanja o nesrečah (Si-alarm)

Napovedal je tudi preoblikovanje OVS, ki je del upravnega dela ministrstva. Ocenil je, da so pri obveščevalni podpori vojski ozka grla, saj OVS z informacijami, za katere sama oceni, da so potrebne, oskrbi le vrh SV. Hkrati pa je OVS tista, ki vojsko varnostno nadzira, preiskuje domnevna kazniva dejanja in jo hkrati obveščevalno podpira. Kot je dejal, "ni dojemanja, da je OVS del sistema, ampak je bolj nujno zlo".

Hajdinjak se je zavzel tudi za nadgradnjo sistema zaščite in reševanja, ki je po njegovih besedah sicer dober, vendar zapostavljen. Zavzel se je, da bo vseslovenski center za zaščito in reševanje eden od projektov nove vlade. "Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se izgradnja centra pospeši," je dejal.

Prav tako je napovedal bolj zanesljiv sistem obveščanja o nesrečah (Si-alarm), na področju varstva pred naravnimi in drugimi zaščitami pa je napovedal večjo samostojnost in krepitev prostovoljstva in prilagajanje podnebnim spremembam.

Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl Jarc

Na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ je kandidatka izrazila željo po tem, da bi se okrepila vloga kulture in njenega pomena v družbi, ki bi se spet vzpostavila kot združevalna in povezovalna sila. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo devet članov odbora, štirje so glasovali proti.

Med podrobnejšimi načrti kot ministrica, ki bo pristojna za področje v naslednjih štirih letih, pa je omenila pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku po zgledu Hrvaške, ki bi nadomestil ozko usmerjen zakon o javni rabi slovenskega jezika. Ob tem želi skrb za jezik prenesti tudi med Slovence v zamejstvu in po svetu s pripravo razpisov, pri katerim bi lahko sodelovali.

Kulturni bon za mlade

Zavzemala se bo za medresorsko povezovanje z gospodarstvom in šolstvom, kjer je kot perečo težavo izpostavila oskrbovanje šolskih knjižnic, v okviru kulturne vzgoje pa bi zagotovila posebno pozornost mladim generacijam, zato so v koalicijski pogodbi predlagali uvedbo t.i. kulturnega bona za mlade po 18. letu starosti.

Zavzemala se bo tudi za zaščito in promocijo slovenske kulturne dediščine, pri čemer je izpostavila arhitekturo in krajino oziroma oblikovanje prostora, za kar načrtujejo posebno strategijo. Za ohranjanje kulturne dediščine na lokalni ravni, ki ne sodi pod ministrstvo za kulturo, pa načrtujejo okrepljene razpise za obnovo tovrstnih spomenikov.

Ob 35-letnici osamosvojitve države ministrstvo z novim vodstvom načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, na področju vizualne umetnosti pa želijo okrepiti likovno kritiko ter vzpostaviti enoten portal razstavišč in plačevanje razstavnin. Posebno pozornost bo treba nameniti tudi knjigi in založništvu zaradi upada prodaje fizičnih knjig, je navedla kandidatka za ministrico.

Podpira tudi uvedbo t.i. Netflix davka

Na področju filma in avdiovizualne dejavnosti je omenila vzpostavitev enotnega skupnega AV centra in pripravo takšne zakonodajne podlage, ki bo omogočala prevajanje platform v slovenski jezik. Naloga politika je, da vzpostavi sistem, ki bo omogočal ustvarjalnost, je izpostavila Fridl Jarc in omenila željo, da bi se Slovenija z vzvodi, kot so davčne olajšave in izvenproračunski viri, vzpostavila kot ena centralnih filmskih lokacij. Podpira tudi uvedbo t.i. Netflix davka.

Na področju medijev je izpostavila željo po medijski pluralnosti in pravice do obveščenosti, kot ključni pri tem pa je izpostavila transparentnost financiranja in lastništva medijev. Temeljno vodilo po njenih besedah je sicer zaščita svobode izražanja. Med konkretnejšimi primeri je omenila spremembo zakona o RTV Slovenija.

Navedla je tudi nekaj prednostnih investicij v prihajajočem mandatu, prednostno bo po njenih napovedih reševanje vprašanja SNG Drama Ljubljana.

street45
01. 06. 2026 19.00
Torej SDS, kritizirate slovensko ekonomijo in pomanjkanje denarja. Torej najbolj logična odločitev za popravo le tega je, da povečamo izdatke za NATO, ker to v končni fazi je cilj? Bravo, res ta pravi biseri so se našli na kupu.
bandit1
01. 06. 2026 18.57
Komaj čakam zaslišanje diamantnega pilinga za ministra za notranje in javno upravo. To bo še kmetija 3 del.
Krog
01. 06. 2026 18.55
Torej je eden izmed ključnih ciljev tudi povečanje obrambnih izdatkov. Vendar ni pojasnjeno, od kod bo prišel denar za njihovo uresničitev. Čemu se bomo morali odpovedati? Bodo manj sredstev dobili zdravstvo, šolstvo, sociala ali razvojne investicije? To so vprašanja, na katera bi morali državljani dobiti jasne odgovore.
01. 06. 2026 18.54
super, da se bo nehalo narod obdavčevat! banda
Ursooo
01. 06. 2026 18.56
Ja, če maš več kot 7.800 eur bruto plače. Za ostale se ne spremeni nič.
Misanthrope
01. 06. 2026 18.53
Kdo sploh plačuje wokeflix
Mr.Cube6
01. 06. 2026 18.50
Joj šalabajzer bo nas vodil še Darsa ni mogel
Andres
01. 06. 2026 18.48
Pripravimo se na 4 leta absurdov.
Zmedeni
01. 06. 2026 18.47
Jezen ,da ni več gospoda Sajovica.
luckyss.1
01. 06. 2026 18.44
SAMO DA NI GOLOB
blue3dragon
01. 06. 2026 18.44
Netflix davek? Še slovenskih prevodov ne premoremo na tej platformi, pa bi gospa obdavčevala? Zakaj že?
slim386
01. 06. 2026 18.44
Kdo bo pa v tem mandatu sodnikom trl jajca?
KaiC
01. 06. 2026 18.38
Netflix davek? Ja nič, bo treba pač piratizirat tudi serije in filme na Netflixu.. če tako hočejo pač tako bo.
strpno
01. 06. 2026 18.38
Do sedaj niso uspeli skupaj spravit 2% BDP. Hajdinjak pa bo zadosti zahteve NATA, to je 5%. Od kod?
slim386
01. 06. 2026 18.44
Ni važno. Važno da bo od teh 5% padlo kaj v žepek velikega ljubljenega vodje
Andres
01. 06. 2026 18.49
Saj nimajo izracunov. Tudi to miljardno luknjo bodo morali pokrivati
Andres
01. 06. 2026 18.53
Jansa ni ekonomist. Edini spas je zadolzevanje. Pol pa recejo, da bodo privarcevali, ker bo manj ministrstev. V praksi bodo pa ljudi selili na drugo lokacijo. Tudi za to napovedano miljardno luknjo bo na koncu kredit. Ki ga bodo odplacevali vnuki. Vazno, da so bogatunom znizali davke. SDS-ovi populaciji pa znizano elektriko in ddv, ki se pri 30 evrih nakupa pozna 70 centov 😂
zasvobodo22
01. 06. 2026 18.37
Tip ,mi bi moral bit v arestu.je obrambni minister nora drzava kjer nam bodo kriminalci vladali
orehek
01. 06. 2026 18.37
Vojska je pa sanjska služba za Hajdija, obožuje lepe fante!
Ferdo76
01. 06. 2026 18.35
Jaz pa podpiram vlado JJ, samo potne še vzame, malico pa še kaj se bo našlo. Večina kateri so bili fanatično ZA bodo takratko potegnili.
zasvobodo22
01. 06. 2026 18.37
to bo kmalu
inside1
01. 06. 2026 18.33
Kdo je pa temu majstru napisal govor okol tega? saj je nek univerzalec, celi kariero preko stranke kasira in ne zna nič. Po drugi strani je kandidat za preiskovalno komisijo preiskovanja korupcije, oni mu da dajejo nagrado, da bo minister.
Jejzus
01. 06. 2026 18.32
" Nabave bodo po Hajdinjakovih besedah temeljile na preverjenih interoperabilnih sistemih, ki so že v uporabi v zavezništvu". Lahko so v uporabi, vprašanje je ali so sistemi učinkoviti? Kaj ti bo tank za 1.000.000 €, če ti ga uniči dron za 1.000 €. Res pa je, da je pri manjši ceni manjša kaplja v žep, zato sem prepričan, da bodo nakupi zgrešeni in Izraelski sistemi eni izmed najbolj interoperabilnih.
Yoda
01. 06. 2026 18.30
Če nimamo dovolj vojakov, potem uvedba služenja vojaškega roka. Vsi okoli nas ga imajo.
Rob123
01. 06. 2026 18.37
Prijavi se kaj cakas!
zasvobodo22
01. 06. 2026 18.38
ti kar pejdi pa se svoje pamze zraven vzemi ce jih imas zablojenec
SonceLuna
01. 06. 2026 18.29
Bog nam pomagaj.....
zasvobodo22
01. 06. 2026 18.39
zal ga ni boga namrec ce bi bil bi ymo ns kratko pocistil to sodrgo ,ki se nanga izgovarja
