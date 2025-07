Ekipa Hajduka proti varnostnikom: Policija potrdila spor na Bledu

"Blejski policisti so bili v torek, 1. julija 2025, nekaj čez 1. uro, obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju t. i. promenade na Bledu," so sporočili s Policije.

Kot smo poročali, naj bi se tedaj skupina nogometašev zabavala v enem od lokalov, ko so ga zapustili, pa naj bi se vnel prepir med tremi varnostniki in večjim številom nogometašev hrvaškega kluba Hajduk.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je prišlo do spora med osebami, ki so se zadrževale na območju t. i. promenade in varnostniki družbe za zasebno varovanje, ki na tem območju izvaja naloge varovanja. V sporu sta bila telesno poškodovana varnostnik in ena oseba," so še zapisali in dodali, da ugotavljajo možnost več kaznivih dejanj.