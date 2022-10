Hakuna matata!' Čas je za počitnice na Zanzibarju!

Naj vas to zimo grejejo tropi! Privoščite si počitnice na Zanzibarju, rajskem otoku belih plaž in turkiznega morja, do katerega lahko poletite kar iz Ljubljane – tudi do 20 odstotkov ceneje!

Zanzibar je že pred stoletji je s svojimi čari osvajal popotnike, trgovce in koloniste, danes pa z rajskimi belimi plažami, turkiznim morjem in tropskim rastjem v Indijski ocean ob obalo Tanzanije privablja sprostitve in avantur željne počitnikarje z vsega sveta.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Ker leži v tropskem pasu, je na Zanzibarju toplo skozi vse leto, a je počitnice na tem delu sveta najbolje načrtovati med decembrom in marcem ali junijem in oktobrom, saj sta v vmesnem času dve deževni obdobji. Pri organizaciji nepozabnega oddiha na Zanzibarju se splača izkoristiti posebne paketne ponudbe neodvisne spletne turistične agencije Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane počitnice in potovanja vseh organizatorjev v širši regiji. Poleg organizacije in transferjev vam z znanjem ter večletnimi izkušnjami podkovani svetovalci pomagajo tudi z nasveti glede izbire najboljše namestitve, kar je popoln recept za odlične počitnice brez vsakršnih skrbi! S Počitnice.si lahko na Zanzibar do 19. decembra na Zanzibar poletite iz Ljubljane prek Dubaja vsak ponedeljek, sredo, petek, soboto in nedeljo, od 20. decembra do konca marca 2023 pa organizirajo polete iz Letališča Jožeta Pučnika celo vsak dan! V kolikor so vam bližje letališča v Zagrebu, Benetkah ali Dunaju, vam brez težav organizirajo polet tudi od tam, vse paketne ponudbe za Zanzibar v ponudbi pa so sedaj še dodatno znižane tudi do 20 odstotkov! Neokrnjene tropske zanzibarske plaže so kot nalašč za počitek in sproščanje, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji podvodnega sveta ter vodnih športov. Otoška letovišča ponujajo vse od manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi plažami do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja polpenzion, določena so obogatena še z all inclusive ponudbo. Eksotični Zanzibar je v zadnjem času ena izmed najbolj zaželjenih destinacij tako pri mladoporočencih in parih kot tudi pri družinah z otroki ter popotniki raziskovalci. Ker ponuja nešteto romantičnih podob, nekateri Zanzibar izberejo celo za poročno destinacijo.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Slovenski potniki priporočajo ... Ne glede na to, s kom boste potovali na Zanzibar, je najbolj optimalno izbrati namestitev na severnem delu otoka, kjer je plimovanje najmanjše. Na drugih delih lahko oseka namreč morje od obale odmakne tudi 100 metrov ali še več. Na Počitnice.si zato priporočajo oddih v letovišču Nungwi na skrajnem severu Zanzibarja: še posebej dobro sta med slovenskimi počitnikarji sprejeta Royal Zanzibar Beach Resort 5*, ki leži neposredno na beli peščeni plaži s koralnim grebenom, ter Doubletree by Hilton Zanzibar 4*, nad katerim so še posebej navdušeni pari, saj ponuja razkošne sobe s pogledom na bujne tropske vrtove, bazen ter ocean.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Za vstop na Zanzibar potrebujete veljavno potrdilo o cepljenju s QR kodo. Necepljeni morate za vstop na Zanzibar predložiti negativen PCR ali hitri test, ki ni starejši od 72 ur od prihoda na Zanzibar. Otroci pod 5 let testa ne potrebujejo.

Poleg tega Slovenci svoje počitnice na Zanzibarju radi preživijo tudi v letovišču Kiwengwa na severovzhodu otoka, kjer jim je še posebej všeč hotel Kiwengwa Beach Resort 5*, saj se ponaša z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, ter manjši hotel AHG Waridi Beach Resort & Spa 4*, ki leži neposredno na beli peščeni plaži Pwani Mchangani, ponuja pa spa in wellness center, bazen ter igralnico z namiznim tenisom in biljardom. Večina hotelov sicer ponuja tudi pester nabor vodnih aktivnosti, tako da je na Zanzibarju resnično poskrbljeno za vse želje ter okuse. Na Zanzibarju je poskrbljeno tako za uživače, kot za avanturiste Sproščanje na neskončnih belih plažah Zanzibarja lahko popestrite s kajtanjem, supanjem, surfanjem, jadranjem ter raziskovanjem bogatega pisanega življenja pod vodno gladino. Ker otok ni pretirano velik, se vsekakor splača obiskati prestolnico Zanzibar in znamenito staro mestno jedro Stone Town z ozkimi uličicami, ki se vijejo med starodavnimi stavbami in so mešanica arabskih, afriških, indijskih, perzijskih in evropskih vplivov. Zamuditi ne gre obiska lokalnih tržnic ter muzeja Freddieja Mercuryja, ki se je rodil prav tu na Zanzibarju.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Ker je Zanzibar v svetu znan po pridelavi začimb, se velja odpraviti na ogled nasadov klinčkov, muškatnega oreščka, kurkume, črnega popra ter ostalih začimb in se seznaniti s starodavnim postopkom pridelave. Posebna izkušnja pa bo zagotovo tudi obisk gozdnega rezervata Jazoni kjer vas bo zabavala ogrožena vrsta opic Rdeč Klobus, ter na stotine metuljev, ptic in različnih rastlin, ki domujejo na tem koščku sveta. Avanturisti se lahko podate do naravnega akvarija Mnarani ter si ogledate želve in druge morske živali, ali pa se podate proti jugu, poiščete delfine in zaplavate v njihovi družbi. Privoščite si nepozaben zimski oddih na rajskem Zanzibarju s Počitnice.si! Uporabite iskalnik ( https://www.pocitnice.si/zanzibar.html ) ali pošljite povpraševanje z željenim terminom odhoda, številom noči, številom in starostjo oseb na info@pocitnice.si in v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. Svetovalci pri Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock