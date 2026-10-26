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Halloween v Odiseji: Izberi, kako si upaš praznovati!

Ljubljana, 26. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Od 25. oktobra do 1. novembra se Odiseja spreminja v prizorišče srhljivih filmskih doživetij, čarovniških dogodivščin in nepozabne zabave za vse generacije. Od kultnih filmskih uspešnic, novih grozljivk, do otroškega programa in velike zabave v maskah, letošnji Halloween v Odiseji prinaša nekaj za vsakogar. Vprašanje je le, kako si ga upaš praznovati?

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Kino legende: v znamenju kultnih grozljivk

Za ljubitelje filmskih klasik bo letošnji Halloween v Odiseji še posebej zanimiv. V sklopu Kino legend se bosta na veliko platno vrnili dve kultni grozljivki, ki sta zaznamovali zgodovino žanra.

2310 2026 kino legende Interview with a vampire 1920x664 Vitez teme BANNER

V petek, 30. oktobra, bo na sporedu Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby), legendarna psihološka grozljivka Romana Polanskega, ki s svojo srhljivo atmosfero še danes velja za eno najvplivnejših filmskih mojstrovin. Na samo noč čarovnic, 31. oktobra, pa sledi Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire), kultna vampirska zgodba z Bradom Pittom in Tomom Cruisom v glavnih vlogah.

2310 2026 kino legende Interview with a vampire 1920x664 Vitez teme BANNER

Dve nepozabni filmski klasiki, dve priložnosti za pravo Halloween vzdušje na velikem platnu. Vstopnice za projekcije Kino legend so na voljo po enotni ceni 5,50 evra, ob nakupu vstopnice za ogled omenjenih filmov iz kluba Kio legend bodo obiskovalci prejeli tudi vstopnico za ogled razstave Denar in kriminal v NLB-jevem muzeju Muza.

Več o klubu Kino legende na spletni strani: https://www.odiseja.si/sl/kino-legende-klasike-na-velikem-zaslonu/

Čarovniške dogodivščine tudi za najmlajše

Tudi najmlajšim med krompirjevimi počitnicami ne bo dolgčas!

2310 2026 kino legende Interview with a vampire 1920x664 Vitez teme BANNER

Od 26. do 30. oktobra Odiseja pripravlja petdnevno počitniško varstvo, polno ustvarjalnosti, igre in novih dogodivščin. Otroke čakajo vsak dan drugačne ustvarjalne delavnice, pester program s partnerji, animirani filmi ter čas za igro in počitek. Poskrbljeno bo tudi za zajtrk in kosilo.

Za dodatno mero pošastne zabave bo ves Halloween teden na velikem platnu kraljevala še animirana pustolovščina Pošastka Mia (Monster Mia), zgodba o deklici, ki se znajde na skrivnostni akademiji, polni pravih pošasti. Tam odkrije, da je včasih največji pogum prav to, da ostaneš zvest samemu sebi. Popolna izbira za družinski filmski izlet v času najbolj strašljivega tedna v letu!

Več informacij o počitniškem varstvu v Odiseji: https://www.odiseja.si/sl/pocitnisko-varstvo/

31. oktobra: Najstrašnejša zabava v maskah!

Vrhunec Halloween dogajanja prihaja v soboto, 31. oktobra, ko bodo Odisejo zavzeli duhovi, čarovnice, vampirji, mumije in druga strašljiva bitja na strašljivi Chagici na terasi Lounge bara Luna.

Na veliki zabavi v maskah bodo obiskovalci lahko pokazali svojo najbolj izvirno, zabavno ali grozljivo podobo in se prepustili pravemu Halloween vzdušju. Ne glede na to, ali prisegate na klasične čarovnice, filmske pošasti ali povsem svoje domišljijske like - ta večer velja le eno pravilo: čim bolj strašljivo, tem bolje!

Izberi, kako si upaš praznovati!

Odiseja tudi letos dokazuje, da je Halloween lahko veliko več kot le en strašljiv večer. S pestrim programom, ki združuje filmske projekcije, družinska doživetja in zabavo v maskah, bo med 25. oktobrom in 1. novembrom ponudila številne razloge za obisk.

Prav tako bodo obiskovalci med 25. oktobrom in 1. novembrom za ogled grozljivk, Kino legend in Pošastke Mie prejeli dvojne točke v programu zvestobe Odiseja.

Si upaš na večer groze, raje izbereš filmsko klasiko ali se prepustiš zabavi? Izbira je tvoja!

Celoten program in informacije o dogodkih so na voljo na https://www.odiseja.si/sl/halloween-v-odiseji-izberi-kako-si-upas-praznovati/.


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