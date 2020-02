Halo, 112? Potrebujem helikopter za prevoz v dolino!

Začetek letošnjega leta je črn za slovenske gornike. Pet smrtnih žrtev in več kot 30 poškodovanih samo v januarju. Kar 22-krat je helikopter poletel proti hribom. Pa ne le, da reši poškodovane gornike, ampak so na pomoč klicali tudi zaplezani planinci in tisti, ki bi jih dohitela noč.

A zgodi se lahko tudi najboljšim, priznava izkušen gorski reševalec, ki je v hudih bolečinah in mrazu, potem ko je po strmem terenu drsel več kot 200 metrov in ni mogel poklicati na pomoč, celo razmišljal, da bi se vrgel čez skale in končal svojo agonijo.