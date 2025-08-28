"Halo, doktor? Potrebujem hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo"

140.000 ljudi oziroma 7 % prebivalcev Slovenije je bilo lani brez izbranega osebnega zdravnika. 30.000 oseb, starih nad 19 let in brez splošnega zdravnika, je opredeljenih v dodatnih ambulantah. V Sloveniji letno opravimo več kot 5 milijonov specialističnih ambulantnih obravnav. Povprečna čakalna doba na prvi prosti termin z napotnico REDNO pri kardiologu je 299* dni, za dermatologa 468*, za ortopeda 175* dni ... To so podatki o čakalnih dobah Nacionalnega inštituta za javno zdravje o stanju v zdravstvenem sistemu na dan 13. 8. 2025. Medtem se zdravje lahko v hipu sesuje.

Preventivna dejanja v skrbi za naše dobro fizično in psihično zdravje so danes izrednega pomena, a ob nastopu resnejših bolezni ali poškodb, ko dejansko potrebujemo zdravnika, celo specialista, žal niso zadostna. Zato je pametno imeti sklenjeno ustrezno dodatno zdravstveno zavarovanje. Eno najboljših in s strani uporabnikov najbolje ocenjeno v letu 2024 je zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali, ki je oblikovano na podlagi več kot 25-letnih izkušenj in ima vključenih kar 240 pogodbenih izvajalcev. Da boste brez čakalnih dob, enostavno, hitro in zanesljivo do zdravnika prišli tudi vi, poskrbite TUKAJ IN ZDAJ.

Neomejeno število zdravstvenih posvetov na daljavo

Specialisti z asistenco vključuje sodobno storitev HALO DOKTOR. Gre za telefonski ali video posvet z osebnim zdravnikom oziroma pediatrom brez čakalnih dob. Na voljo pa vam je tudi, kadar ste v tujini. Število posvetov je neomejeno, lahko jih opravite vse dni v tednu, med 6. in 22. uro, celo med prazniki. HALO DOKTOR poleg hitrega dostopa do zdravniškega mnenja omogoča tudi hitro in enostavno prijavo na morebitne nadaljnje preglede pri specialistu, če je Halo Doktor zdravnik tako ocenil, in to brez napotnice osebnega zdravnika. Prijava je omogočena neposredno iz aplikacije Halo Doktor. Zavarovanje je namenjeno vsem od 1. do 85. leta starosti, izbirate pa lahko med že sestavljenimi paketi ali sestavite svoj paket kritij.

Pri specialistu običajno že v nekaj dneh

Hiter dostop do specialista pripomore do hitrejše diagnoze ter s tem do hitrejšega začetka zdravljenja bolezni ali poškodbe. Zavarovanje lahko krije širok nabor operacij in tudi rehabilitacijo (načrt zdravljenja, fizioterapija, tudi psihološka pomoč), omogoča pridobitev drugega zdravniškega mnenje, preventivne preglede in preiskave. Njegova dodatna prednost je tudi v tem, da so zdravstvene storitve omejene le z višino zavarovalne vsote in ne s številom storitev in vrsto storitve kot pri konkurenčnih zavarovanjih.

V letu 2023 je bilo na primarni zdravstveni ravni opravljenih skupno 15.765.385 stikov (7 stikov na prebivalca). Torej povprečno 7x na leto potrebujemo splošnega zdravnika, s storitvijo HALO DOKTOR nam je splošni zdravnik prek video klica na voljo že v približno 15 minutah, vse dni v letu. In kako storitev deluje v praksi? - Prek storitve HALO DOKTOR je video posvet s splošnim zdravnikom zavarovancu na voljo takoj, običajno že v 15 minutah. Lahko pa se za telefonski ali video klic zavarovanec naroči v terminu, ki mu ustreza. Zdravnik na podlagi pogovora predlaga različne ukrepe za izboljšanje stanja in izda izvid, v katerem lahko zavarovanca napoti na nadaljnje preiskave oziroma specialistični pregled v okviru zavarovanja. To pomeni, da stranki ni treba čakati na termin pri izbranem osebnem zdravniku za pregled in izdajo napotnice, saj ga Halo Doktor zdravnik napoti z izvidom, ki ga prejme kar prek storitve HALO DOKTOR, pa tudi na svoj e-naslov. - Zavarovanec mora to storitev najprej aktivirati. To stori na spletni strani halodoktor.si/generali in si tako zagotovi dostop do zdravnika, ko ga bo potreboval. Ob koriščenju posveta bo zavarovanec na omenjeni spletni strani vnesel le številko svojega mobilnega telefona. Za storitev pogovora s splošnim zdravnikom se lahko registrirajo vsi zavarovanci, ki so starejši od 16 let. Za mlajše od 16 let pa starši oziroma skrbniki na svojem uporabniškem računu aplikacije HALO DOKTOR svojega otroka/otroke registrirajo s klikom na ikono "PEDIATER". - Izvid, ki služi kot napotnica in ga stranka prejme po opravljenem HALO DOKTOR posvetu, se v nekaj minutah po posvetu shrani v aplikaciji, dostop do izvida pa stranka prejme tudi na svoj e-naslov. - Če zdravnik stranko napoti na nadaljnje zdravstvene storitve, lahko ta izvid neposredno iz aplikacije HALO DOKTOR posreduje direktno na asistenčni center Asistenca zdravje. Na ta način še naprej uveljavlja storitve iz zavarovanja. V okviru zavarovanja Specialisti z asistenco je pregled pri zdravniku specialistu običajno urejen že v nekaj dneh. Kliknite za več o tem, kako vam video posvet z zdravnikom HALO DOKTOR pomaga.

