Haloze – Martinovanje v objemu butične dežele okusov

Butično martinovanje v Halozah-Izjemna kulinarična ponudba lokalno pridelanih izdelkov in dolgoletna vinogradniška tradicija ponujata popolno doživetje v Halozah.

Sprehod po gričih med haloško trto, kjer se poletna barvitost preliva v jesensko barvno paleto listja, ustvarja trenutke dih jemajočih razgledov. Neokrnjena narava v tem skritem kotičku Slovenije k raziskovanju še posebej vabi vse, ki so željni aktivnih doživetij. Idilične pohodne in kolesarske poti ponujajo individualno kreiranje poti z aplikacijo GeoMap - Visit Haloze , ki opozorijo na naravne in kulturne znamenitosti ob izbrani poti ter ostale atraktivnosti, kot so kmečki turizmi, kleti, pridelovalci lokalnih produktov, vinogradniki, prenočišča, muzeji ipd. Tako se za vsakega najde ravno tisto, kar si v Halozah želi izkusiti. Jeseni haloški griči oživijo, povsod po vinogradih je slišati trgače, ki s skrbnostjo in prežetostjo vinogradniške tradicije grozdje predelajo v vino. Prav vsaka zidanica je te dni odprta in gospodar z veseljem ponudi pridelano kapljico na okušanje. Vinogradnikom je pridelek v ponos in v veselje, zato ga z veseljem ponudijo za nakup. Številni med njimi so dobitniki priznanj za pridelano kakovost vina.

Martinovanje v objemu butične dežele okusov – Visit Haloze V znak hvaležnosti za pridelek in vložen trud se za martinovo zberejo in ob izbrani družbi poveselijo. Tako bodo ob letošnjem največjem prazniku, povezanem s tradicijo vinogradništva in vinarstva, organizirali martinovanje , le da bodo tokrat v dogodku povezane celotne Haloze. Prva dva vikenda v mesecu novembru bo deset izvrstnih ponudnikov na kar desetih različnih idiličnih haloških lokacijah poskrbelo za nepozabno doživetje. Seveda želijo veselje ob tem prazniku deliti tudi z vami, zato se bodo še posebej potrudili s ponudbo lokalnih dobrot, s katero vas želijo razvajati. V petek, 4. novembra 2022, je organizirano druženje od 15. do 21. ure, ostale dni pa od 11. do 21. ure. Ob čudovitih razgledih in dobri družbi vas bodo razvajali ob moštu, mladem vinu, pečenem kostanju, ocvirkovki, haloški gibanici, kisli juhi z bučnimi žličniki, pečenicah z zabeljenim zeljem in praženim krompirjem, gobovi juhi, haloškem sendviču s tunko in ostalimi kulinaričnimi dobrotami. Vsak ponudnik bo dodal svoj izvirni program dogajanja od obreda krsta mošta do plesa, glasbe, ogleda kleti, degustacij ipd. Svojo udeležbo na martinovanju brezplačno potrdite!

Zidanice med idiličnimi haloškimi griči vabijo na okušanje kakovostnih haloških vin, kjer vam postrežejo izobraženi haloški sommelierji. Za degustiranje tipičnih lokalnih dobrot vam bodo na voljo naslednje točke: - Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2281 Zavrč, - Bar pri Veseliču, Turški Vrh 51, 2283 Zavrč, - Turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič, Drenovec 7, 2283 Zavrč, - Gostišče ob ribniku Podlehnik, Dežno pri Podlehniku 6a, 2286 Podlehnik, - Vinogradništvo Plajnšek, Kočice 54, 2287 Žetale, - Vinogradništvo Ivan Kramer, Dravinjski Vrh 44, 2284 Videm pri Ptuju, - Gorca – Viničarski in Etnološki muzej, TD Podlehnik, Podlehnik 70, 2286 Podlehnik, - Trg Ptujska Gora, TD Ptujska Gora, Ptujska Gora 36, 2322 Majšperk, - Tilen Sedlak S Vino, Veliki vrh 46, 2282 Cirkulane, - Izletniška Kmetija Vaupotič-Cestnik, Sedlašek 97a, 2286 Podlehnik. Udeležba na prireditvi je brezplačna. Obiskovalec si izbira storitve in produkte po ponudbi posameznega ponudnika in jih tudi plača neposredno po njegovem veljavnem ceniku.

Za popolno doživetje Martinovega praznika na prireditev z brezplačnim avtobusnim prevozom V želji, da se lahko prav vsak poveseli in se izogne skrbi glede vožnje, bo za vas organiziran brezplačen avtobusni prevoz med posameznimi točkami z izhodiščno točko s Ptuja. Prevoz bo na voljo v petek, 11., in v soboto, 12. novembra 2022. Vožnja bo potekala v dveh krogih. Oba avtobusa bosta začela vožnji ob 11. uri v petek in soboto ter bosta opravila štiri krožne vožnje. Vozni red bo na voljo na avtobusnih postajališčih, na posameznih točkah in na destinacijski spletni strani www.visithaloze.com , kjer se na brezplačen avtobusni prevoz lahko tudi prijavite.

Na dnevni izlet po Halozah V deželi številnih gričev, ki se dviga nad Dravskim poljem in se lahko pohvali z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, ob martinovanju priporočamo še raziskovanje muzejev, dvorcev, gradov, v katerih so razstavljene pomembne zgodovinske zbirke: grad Borl v Cirkulanah kot eden najstarejših tovrstnih stavb na slovenskem Štajerskem, Park dediščine v Cirkulanah, drugo največje romarsko središče v Sloveniji, bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori, cerkev Marije Tolažnice v Žetalah, dvorec Štatenberg, dvorec Zavrč, Muzej volne in gobelinov v Majšperku, Viničarski Muzej v Podlehniku, Vukova in Pušnikova domačija ter arheološko najdišče bronastih predmetov v Žetalah, najstarejše slovensko mesto Ptuj ali Rogatec s 700-letnimi trškimi pravicami in največjim slovenskim muzejem na prostem z dvorcem Strmol. Raziskovanje haloških planinskih in pohodnih poti, ribarjenje na ribniku Dežno v Podlehniku, vzpon na Donačko goro – Štajerski triglav (884 m ) ter kolesarjenje so eni izmed načinov, kako lahko pokrajino ob martinovanju užijete v celoti. Za vse ljubitelje raziskovanja biotske raznovrstnosti vabimo na Sestrško jezero pri Majšperku. Prijavite se na butično doživetje martinovanja ter ob vinsko-kulinaričnih dobrotah raziščite še naravo, jezera, ribnike, pešpoti, kolesarske poti, pohodniške in planinske poti, ponudnike prenočišč ter znamenitosti v Halozah.

Park dediščine v Cirkulanah

Bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski Gori

Sestrško jezero Majšperk

Pušnikova domačija Žetale Kje prespati v Halozah? Izbirate lahko od butičnih namestitev z wellnessom, zidanic, zasebnih sob, hostlov, kampov do namestitve v glamping hiškah. Privoščite si razvajanje v dvoje, druženje s prijatelji ali sprostitev zase, ki jo nudi ta skriti biser Slovenije. Primerno namestitev zase lahko poiščete v rezervacijskem sistemu E-recepcija - Visit Haloze .

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na mail: info@visithaloze.com ali nas pokličete na telefon: 040 779 722. Raziščite celotno turistično ponudbo Haloz na www.visithaloze.com . Spremljajte nas na Facebooku @Visit Haloze , Instagramu @visithaloze.si , YouTubu: @VisitHaloze. Foto: Marko Vindiš in Sandi Kelc Avtor oglasa: Urška Grobelšek, ZKTR Rogatec

