Haloze: proti vetrnim elektrarnam tudi župani petih okoliških občin

Prebivalci Haloz, ki nasprotujejo postavitvi petih vetrnih elektrarn, so se, kot smo že poročali, združili v civilno iniciativo. Zdaj so se jim pridružili še župani petih tamkajšnjih občin. Kot poudarjajo, bi umestitev vetrnih elektrarn v okolje, ki je izjemno občutljivo, naravno in turistično dragoceno, imela trajne negativne posledice za celotne Haloze.