Hamo je ni imel, zdaj jo pa ima!

To poletje se je zgodil nepozaben preobrat, ko je Rudi Bučar povabil Matevža Šaleharja – Hama na špil v Istro. To, da glasbenika koncertirata skupaj, ni novost, a da Hamo zaradi tega dejstva odpre svoje srce – in vanj spusti Istro, pa že je. Spremljali smo ju na poti, dogajanje, polno preobratov in zapletov pa je zabeleženo v kratko spletno odisejado v petih epizodah.

Vse se je začelo z zgodnjim jutranjim klicem preko domofona: Oj, dej, pridi dol. Po ljubljansko oglašena kitara, še zaspan Hamo in zaleta poln Rudi so se stlačili v starega spačka in odleteli kur šajeta...

Kako najdeš Istro v sebi? Rudi je prepričan, da se začne s pozornostjo do narave, zato je treba najprej do istrskega Triglava. Po res zabavnih zapletih, v katerih prideta do izraza ljubljanska flegmatičnost (ali je to pač čemernost?) in istrska iznajdljivost, glavno besedo pa prevzame glasba, za hip Hamo le začuti Istro v sebi. Kako do tega premika pride in zakaj je vanj vpleten refošk by Vinakoper, odkrijte sami v spletni odisejadi v petih epizodah Istra v tebi. V tem popoletnem času se boste morda tudi sami prepoznali v točki, ko se Hamo nauči šrajat prou lepo.

Zaključka odisejade vam ne bomo izdali, naj pa le namignemo, da se zgodi v tihem, temačnem prostoru, kjer počivajo najbolj žlahtne kapljice slovenske Istre. Kjer se skrbno čuva tradicija in kjer Rudijev in Hamov glas dobita posebno mehkobo. Garantiramo, v zadnji epizodi se vam bodo dvignile kocine.

