Han: Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati

SD na današnji volilni konvenciji potrjuje in predstavlja kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.
Med kandidati, ki jih bodo delegati v nadaljevanju današnjega dogodka stranke potrjevali, bo večina strankinih poslancev, ki bodo ciljali na ponovno izvolitev v istih okrajih kot pred štirimi leti. Na listi se jim bosta pridružila tudi poslanca, ki sta v vrste SD stopila v tem mandatu, Mojca Šetinc Pašek in dolgoletni vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.
Na listi stranke bodo tudi vsi aktualni ministri, ob predsedniku stranke in gospodarskem ministru Matjažu Hanu še njegova predhodnica na čelu stranke in zunanja ministrica Tanja Fajon, minister za kohezijo Aleksander Jevšek in pravosodna ministrica Andreja Kokalj. Prav tako bosta na listi tudi podpredsednika stranke Andreja Katič in Luka Goršek.
'Ne bom tekmoval v tem, kdo bo dal drugi strani močnejšo zaušnico'
Predsednik stranke Han je v nagovoru zbranim na konvenciji opozoril, da se z bližino volitev povečuje konflikt, a se je pri tem treba vprašati, ali se bomo do volitev sploh še slišali, če je že sedaj toliko kričanja. "Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati," je pozval. To namreč pričakujejo tudi ljudje, je izpostavil.
"Pripisovanje zaslug za vse dobro ali vznemirjanje, strašenje ljudi in prelaganje odgovornosti na drugega za vse, kar je slabo, nikoli ni in ne bo prava pot," je ob tem ošvrknil tekmece na političnem parketu. Obenem pa je zagotovil, da že ime njihove stranke pove, da je poslanstvo SD zaščititi posameznika in skupnost. Pri tem je izpostavil več programskih prioritet stranke, med drugim socialno varnost, kakovostno zdravstvo in izobraževanje, dostojne pokojnine, dobra delovna mesta, moderno infrastrukturo ter predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje.
Še pomembnejša od rešitev, ki jih ponujajo s svojim programom, pa je po njegovih zagotovilih sposobnost SD, da se pogovarja in dogovarja. Tako je zagotovil, da sami niso populisti, vedo, da ima vsaka politična izjava tudi odgovornost, ter razumejo, da je treba za dogovor najprej ustvariti prostor zaupanja. "Mi ne bomo tekmovali v kričanju, smo stranka za vse ljudi, ki imajo srce na levi strani," je dejal.
Ob tem je obljubil, da SD tudi po 22. marcu ne bo stopila v vlado prvaka SDS Janeza Janše. Zavezuje pa se tudi, da sam ne namerava podpihovati sovraštva ali rušiti možnosti za oblikovanje normalnih pogojev za spoštljiv dialog. "Ne nameravam tekmovati v tem, kdo bo dal drugi strani močnejšo zaušnico," je še napovedal.
