Han: Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati

SD na današnji volilni konvenciji potrjuje in predstavlja kandidate, na katere bo stavila v boju za poslanske sedeže na parlamentarnih volitvah 22. marca.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Glasovanje na volilni konvenciji SD Aljoša Kravanja

Glasovanje na volilni konvenciji SD Aljoša Kravanja

Glasovanje na volilni konvenciji SD Aljoša Kravanja





Med kandidati, ki jih bodo delegati v nadaljevanju današnjega dogodka stranke potrjevali, bo večina strankinih poslancev, ki bodo ciljali na ponovno izvolitev v istih okrajih kot pred štirimi leti. Na listi se jim bosta pridružila tudi poslanca, ki sta v vrste SD stopila v tem mandatu, Mojca Šetinc Pašek in dolgoletni vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

Matjaž Han Aljoša Kravanja

Volilna konvencija SD Aljoša Kravanja

























Na listi stranke bodo tudi vsi aktualni ministri, ob predsedniku stranke in gospodarskem ministru Matjažu Hanu še njegova predhodnica na čelu stranke in zunanja ministrica Tanja Fajon, minister za kohezijo Aleksander Jevšek in pravosodna ministrica Andreja Kokalj. Prav tako bosta na listi tudi podpredsednika stranke Andreja Katič in Luka Goršek.

'Ne bom tekmoval v tem, kdo bo dal drugi strani močnejšo zaušnico'

Predsednik stranke Han je v nagovoru zbranim na konvenciji opozoril, da se z bližino volitev povečuje konflikt, a se je pri tem treba vprašati, ali se bomo do volitev sploh še slišali, če je že sedaj toliko kričanja. "Nehajmo kričati, začnimo se pogovarjati," je pozval. To namreč pričakujejo tudi ljudje, je izpostavil. "Pripisovanje zaslug za vse dobro ali vznemirjanje, strašenje ljudi in prelaganje odgovornosti na drugega za vse, kar je slabo, nikoli ni in ne bo prava pot," je ob tem ošvrknil tekmece na političnem parketu. Obenem pa je zagotovil, da že ime njihove stranke pove, da je poslanstvo SD zaščititi posameznika in skupnost. Pri tem je izpostavil več programskih prioritet stranke, med drugim socialno varnost, kakovostno zdravstvo in izobraževanje, dostojne pokojnine, dobra delovna mesta, moderno infrastrukturo ter predvidljivo in konkurenčno poslovno okolje.

Matjaž Han FOTO: Aljoša Kravanja