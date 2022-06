Junijske položnice za elektriko bodo spet visoke, saj bodo poleg električne energije znova obračunane vse dajatve. "Mislim, da bo morala vlada korenito poseči na področje cen električne energije," meni Maks Tajnikar , doktor ekonomije in podjetništva ter redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot dodaja, Slovenija 85 odstotkov elektrike proizvede same, preostanek pa odkupuje na evropskem trgu. "To vpliva na našo maloprodajno ceno," pravi Tajnikar.

V prihodnjih mesecih bo treba zagotoviti čimveč različnih virov za dobavo, izpostavlja. "Verjetno bomo morali plin nadomeščati, morda celo s transportom iz ZDA, Katarja." Kot pravi, bi bili tako lahko soočeni z nenavadno situacijo: da bomo s plinom pravzaprav onesnaževali okolje. "Mi smo plin vpeljali zato, da bi imeli čista mesta, vasi, zdaj pa se bo morda zgodilo, da bomo dobili plin, ki bo onesnaževal okolje medtem, ko bo na ladjah potoval na Krk."

Cena goriv je zamrznjena do avgusta, zahtevki za povračilo škode so s Petrola, OMV in Mola že prispeli. Pristojna ministra za gospodarstvo in infrastrukturo pa sta v četrtek, takoj po prevzemu poslov, že napovedala, da bo ekipa z obeh ministrstev nemudoma pričela z naslavljanjem energetske draginje, ki vse bolj skrbi Slovence.

Minister Matjaž Han je v oddaji 24UR ZVEČER razkril, kakšni so prvi načrti vlade, da pred podražitvami osnovnih življenjskih dobrin zaščitijo najranljivejše prebivalstvo. Po njegovih besedah je predsednik vlade Robert Golob pristojnim ministrstvom že naložil nalogo, da najprej analizirajo stanje ter preverijo, kako so se s podobnimi težavami soočili v tujini. Han pravi, da bodo to opravili v 10 do 14 dneh.

Načrt vlade, kot je nadalje povedal gospodarski minister, je, da se njihovi predstavniki sestanejo z vsemi večjimi trgovci. "Skupaj se bomo usedli za mizo in se pogovorili, kako si lahko ta delež razdelimo," je dejal Han. Po njegovih besedah se bodo družbe morale odpovedati določenim maržam, provizijam, tudi država bo primaknila svoj del, je poudaril. Sestali se bodo tako s predstavniki živilskih trgovin, kot z energetskimi podjetji in dobavitelji naftnih derivatov. Han pravi, da bodo to opravili v približno 14 dneh.

Glede napovedi o tem, kakšne bodo cene v jeseni, bodo še naprej rasle, bodo morda padle ali se vsaj umirile, je Han dejal: "Rad bi bil optimist. Reševali bomo korak za korakom. Zdaj moramo biti aktivni, moram reči, da smo vsi ministri zelo zagnani."