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Slovenija

Han: Partnerstvo ni le podpis dokumenta

Ljubljana, 23. 06. 2026 13.46 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Izjava Matjaža Hana

Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja.

Odločitev, da v ponujeno partnerstvo ne bodo stopili, je predsedstvo SD sprejelo na ponedeljkovi seji, danes pa so pismo z odgovorom posredovali tudi državnemu sekretarju v premierjevem kabinetu Vinku Gorenaku, ki je v imenu premierja Janeza Janše partnerstvo tudi predstavil, je na današnji novinarski konferenci sporočil prvak SD Matjaž Han.

Podobno kot že v ponedeljkovem sporočilu za javnost in skladno z vsebino odgovora Janši je ponovil, da so vabilo v partnerstvo vzeli resno. Kot je dejal, se zaveda, da bi ga sicer z lahkoto odbili, a so se najprej želeli o tem resno pogovoriti na organih stranke. Po Hanovih besedah namreč niso tekmovali v tem, kdo bo prej zavrnil ponudbo, saj je sam prepričan, da se morajo odločitve, ki govorijo o tem, kakšno državo želimo imeti, sprejemati na organih strank. "Jaz nisem stranka Matjaža Hana, kjer rečem tako bo in tako ne bo," je karikiral.

Spomnil pa je tudi, da ideja o širšem dogovoru v politiki zanje ni nova, v partnerstvi za razvoj je SD sodelovala v času prve Janševe vlade. A kot je poudaril predsednik SD, so bile tedaj politične razmere v državi drugačne.

Zatrjuje pa, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot politike in predpogoj za delovanje države. Nasprotno od tega pa se je po Hanovih besedah pokazalo v dosedanjem delu nove vladne koalicije, v stranki zato ocenjujejo, da pogojev za oblikovanje partnerstva ni. Meni, da je potreben sporazum tako s socialnimi partnerji, civilno družbo in tudi z opozicijo, ki pa mora temeljiti na zaupanju, na spoštovanju demokratičnih procesov in dejanski pripravljenosti za usklajevanje pri pomembni zakonodajo. "Nobeno partnerstvo ne nastane s samim podpisom," je poudaril.

Zlasti oster je med drugim do posegov v dosedanjo ureditev odtegovanja sindikalne članarine, v čemer vidi eno večjih napak nove koalicije. To poziva k umiku teh sprememb v zakonu o delovnih razmerjih, delodajalce pa k podpori sindikatom.

V tem mandatu bo sicer stranka, ki jo vodi, v opoziciji. Han zagotavlja, da se zavedajo, kje je njihova odgovornost. Kot enega bolj smiselnih opozicijskih orodij vidi možnost predlaganja ustavnih presoj in na tem segmentu sodelovanje vseh treh levosredinskih strank opozicije.

Pogled SD pa je po Hanovih besedah zdaj tudi že na lokalnih volitvah, kjer bodo po njegovem prepričanju naredili dober rezultat.

A nekaj brbotanja na terenu je, med drugim je po poročanju portala N1 zavrelo v Kopru ob izbiranju vodstva občinske organizacije. Vodenje je prevzel Stojan Prinčič, medtem ko Matej Tašner Vatovec s kandidaturo ni uspel. Han dogajanje na terenu komentira z besedami, da so ena redkih strank, ki je samokritična, priznava pa, da je teren težko vzdrževati. Potrdil je tudi, da nekaj časa "enostavno nismo našli prave rešitve za Koper", v zadnjih letih pa so dali priložnost nekaterim posameznikom, ki pa "procesov niso speljali". Zdaj delo začenja novo vodstvo, o tem, ali je z izbranim kot šef stranke zadovoljen, pa je Han dejal, da ima svoj pogled na posameznike, podpira pa, kar odloči članstvo. Verjame, da bo novo vodstvo v Kopru "dvignilo Socialne demokrate", ob tem pa je izrazil obžalovanje, da je iz stranke izstopila vidna članica Mojca Kleva Kekuš.

Jeseni stranko čaka tudi statutarni kongres, na katerem bodo po Hanovih napovedih odločali o spremembah, ki bi v "odločevalske funkcije bolj vključile celo strankino mrežo". Skladno s statutom stranke, ki določa, da se mora SD v letu po volitvah v DZ sestati tudi na volilnem kongresu, pa bodo tega izvedli februarja ali marca prihodnje leto.

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KOMENTARJI5

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Trump
23. 06. 2026 15.15
Obljubil Kuckotu
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0 0
marker1
23. 06. 2026 15.10
Han se spreneveda. Vsi smo vedeli, da ne bo pristopil. Malo je zavlačeval, da so mediji imeli kaj pisati.
Odgovori
0 0
Minovak
23. 06. 2026 14.08
Države so uspele točno toliko, kolikor so se znebile socializma. Socializem je največji generator revščine na svetu. Primera nekoč tako bogate Venezuele in Kube sta več kot poučna. Ampak našim levičarjem socializem odgovarja, ravno zaradi tega, saj omogoča bogato življenje brez truda, ampak samo eliti posameznikov.
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+0
1 1
Vera in Bog
23. 06. 2026 14.24
Odvisno katero področje. Koliko dobrih tovarn je bilo nekoč !
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+0
1 1
Kumul
23. 06. 2026 14.01
Spoštovani g. Han, štiri leta delovanja v opoziciji z Levico/ Vesno in Svobodo v razpadanju je politični samomor. Pred volitvami sem napisal in sedaj ponavljam.
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+1
2 1
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