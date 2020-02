Han: Predčasne volitve najpametnejša možnost

Zaradi odgovornosti do ljudi in do države je po padcu vlade Marjana Šarca najpametneje, da gremo čim prej na predčasne volitve, je po pogovoru pri predsedniku republike Borutu Pahorju povedal vodja poslancev SD Matjaž Han. Predčasne volitve so tako prva izbira SD, se pa po Hanovih besedah zavedajo legitimnosti SDS, da poskuša sestaviti novo vlado.

Predsednik največje stranke Janez Janša lahko v tem sklicu DZ sestavi novo vlado, če bodo druge stranke leve sredine v tej vladi našle smisel, ugotavlja vodja poslancev SD Matjaž Han. Poleg števila poslancev pa se morajo po njegovih navedbah te stranke dogovoriti tudi vsebinsko in kadrovsko. "Za državo pa bi bilo najbolj modro, da se gre na predčasne volitve," je dejal, a spomnil, da v SD niso tisti, ki bodo o tem odločali. To, ali bi bila lahko nova vlada uspešnejša od vlade Marjana Šarca, pa težko ocenjuje, je dejal Han. Prav tako bodo verjetno različno ocenjevali ljudje. Je pa spomnil, da dosedanja vlada ni bila uspešna zaradi same organizacije, saj če bi bila, bi danes še delovala. SD se tako ne bo udeležila pogovorov za novo koalicijo, na katere je vse stranke za petek povabil Janša. So pa pripravljeni na pogovore, h katerim je povabila predsednica SAB Alenka Bratušek, čeprav po Hanovih besedah ni povabila tako kot Janša, ki sestavlja novo vlado in je stranke povabil na ločene pogovore po urah. Za SD so prva izbira predčasne volitve. FOTO: Miro Majcen "Pogovarjamo se vsebinsko, nisem pa povsem prepričan, da lahko sestavimo drugo vlado. Levica in LMŠ sta namreč že povedali, da v to ne gresta, prav tako SNS. V to ne verjamem," je glede pogovorov s SAB povedal Han. Po njegovih ocenah gre tudi za prehitevanje, saj je najprej na vrsti Janša, zatem pa drugi. Poleg teh v SD drugih vabil na pogovore o sodelovanju po Šarčevem odstopu z mesta predsednika vlade niso prejeli. Glede morebitnih prestopov poslancev v poslansko skupino SD, če bi do tega morda prišlo v primeru oblikovanja nove vlade, pa se po Hanovih trditvah ne pogovarjajo. Pahor danes nadaljuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin o nadaljnjih korakih po padcu Šarčeve vlade. Pravkar je na pogovoru vodja poslancev SMCIgor Zorčič, sledita pa še vodji poslanskih skupin Levice in NSi.