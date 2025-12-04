Han o zavezništvu s Prebiličem: S kakšno novo idejo lahko pariramo vsem

Ali bi povezovanje koalicijske SD Matjaža Hana in Preroda Vladimirja Prebiliča za levo sredino prineslo boljši rezultat na volitvah, ali bi povzročilo dodatna trenja zaradi boja za prevlado na levi sredini? "S kakšno novo idejo lahko pariramo vsem," je morebitno sodelovanje prvič komentiral pobudnik, prvak SD Matjaž Han. Kdo pa je idejni oče takšnega sodelovanja?