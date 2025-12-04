Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Han o zavezništvu s Prebiličem: S kakšno novo idejo lahko pariramo vsem

Ljubljana, 04. 12. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Kaja Kobetič
Komentarji
25

Ali bi povezovanje koalicijske SD Matjaža Hana in Preroda Vladimirja Prebiliča za levo sredino prineslo boljši rezultat na volitvah, ali bi povzročilo dodatna trenja zaradi boja za prevlado na levi sredini? "S kakšno novo idejo lahko pariramo vsem," je morebitno sodelovanje prvič komentiral pobudnik, prvak SD Matjaž Han. Kdo pa je idejni oče takšnega sodelovanja?

povezovanje sd prerod han prebilič
Naslednji članek

Glavnemu sindikalistu gasilcev opozorilo pred odpovedjo: razume ga kot grožnjo

Naslednji članek

Poškropila se je z 'usodnim' parfumom in umrla, za njeno smrt moralno kriv Putin

SORODNI ČLANKI

Zavezništvo SD in Preroda?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SloButale
04. 12. 2025 21.59
Hvala SVOBODI za zimski regres. Še vas bomo volili.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
04. 12. 2025 21.59
Na levi? Golob bo še vedno majn slab od slabega. Boj med Janšo in Golobom. Psi bodo lajali, karavana gre naprej.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
04. 12. 2025 21.53
+2
novi obraz pride v blesceci embalazi z napisom Upanje 2.0. Ponovno vas bodo...
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
04. 12. 2025 21.55
Prebilič? Je ali pa ni, ista figa.
ODGOVORI
0 0
Kanalizacija
04. 12. 2025 21.59
Žalostno kaj imamo v Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
Lion90
04. 12. 2025 21.53
+1
SD bezi od golobnjaka
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
04. 12. 2025 21.51
+1
Se na desni tudi ni nič novega. NSi je pospravila pod svoj dežnik nove, grabežljive povzpetne "gospodarstvenike".
ODGOVORI
1 0
galeon
04. 12. 2025 21.50
+3
Zgubarji iščejo kam bi se priklopili. Dobro vedo, da brez priklopa niso nič.
ODGOVORI
3 0
Andrej Lon?ar3
04. 12. 2025 21.46
+3
Dosti in preveč "novih idej" smo bili deležni v zadnjih 3.5 letih. Dovolj imamo,nismo nikogaršnji poskusni zajci.
ODGOVORI
3 0
Bbcc12
04. 12. 2025 21.45
-1
Ta sd je tako ko sds. Čimprej ven sds in sd iz parlamenta.
ODGOVORI
0 1
MasteRbee
04. 12. 2025 21.43
+4
Prebilič nima ponuditi nič bolj inovativnega, kot vedriti pod dežnikom plenilske stranke? Potem smo že vse videli, tudi na levi.
ODGOVORI
4 0
galeon
04. 12. 2025 21.40
+5
Prebilič še v svoji vasi ni bil sposoben naredit reda pa bi ga rad v celi državi. A ti kaj manjka?
ODGOVORI
5 0
mr.poper
04. 12. 2025 21.33
+0
Lažnivi SDS Logar pa z IVANOVIM SDS-om
ODGOVORI
2 2
Albert Konečnik
04. 12. 2025 21.25
+3
Obstaja realna možnost, da se kakšna politična stranka spajdaši s samim hudičkom, samo da pride v parlament.
ODGOVORI
3 0
galeon
04. 12. 2025 21.40
To so pripravljene vse.
ODGOVORI
0 0
peresni
04. 12. 2025 20.46
+0
Han nas vozi žejne in vedno bolj revne čez vodo že 30 let. Španovija s sds in NSi v vseh največjih ropih Slovencev pa je že itak tradicionalna legendarna.
ODGOVORI
2 2
mali.mato
04. 12. 2025 20.40
+4
SD je najbolj pokvarjena in skorumpirana stranka. Tesno sledi GS.
ODGOVORI
4 0
peresni
04. 12. 2025 20.46
-1
Imate v kleti ogrevanje?
ODGOVORI
1 2
odpisani zasedli vlado
04. 12. 2025 20.34
+4
Predvolilnih manipulacij ni konca.Naenkrat se vse skuša prikazati korektno za delavce,upokojence,starčke itd. do sedaj je bilo pa vse gluho.Tudi opečeni manjšini golob hoče postavljati nove hiše samo,da bi ga spet volili.Folk je že spoznal nesposobnost enih in drugih vendar bo zopet nasedel tem manipulantom.
ODGOVORI
4 0
mackon08
04. 12. 2025 20.14
+6
Ha ka kakšne nove ideje, nore ideje je pravilno.
ODGOVORI
6 0
Vera in Bog
04. 12. 2025 20.08
+8
Prosim nehajte, kdo bo volil socialiste ko kradejo revežu!
ODGOVORI
9 1
peresni
04. 12. 2025 20.47
+0
Kdo ti daje denar za zdravila in droge?
ODGOVORI
2 2
Bbcc12
04. 12. 2025 21.46
-1
Kot sds. Sds je še hujši kar se kraj tiče.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385