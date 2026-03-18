Janša: Gre za zlorabo državnih organov, Han: SD v tej igri ne bo sodelovala

Janez Janša je na družbenem omrežju zapisal, da gre "za očitno zlorabo državnih organov za zaščito korupcije neslutenih razsežnosti". Ob tem je še dodal: "Si predstavljate, da bi pred volitvami 2022 naša vlada zaradi objavljenih prisluhov Vizjaku in Počivalšku sklicevala SSNAV, angažirala Sovo in Policijo?"
Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino.
Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju v volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi.
"Na tak način poskušati zmagati na volitvah s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo," je bil jasen. Pričakuje, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo in državljanom "vendarle pojasnile, za kakšno igro gre". Ob jasnih ugotovitvah pa upa tudi, da bodo vpleteni prevzeli tudi politično odgovornost.
O vsebini posnetkov lažnih poslovnih pogovorov znanih Slovencev, ki so na posnetkih govorili o svojih poznanstvih oz. vezah ter vplivnih posameznikih v Sloveniji, pa je ocenil, da po eni strani skrbi način, kako so bile te izjave pridobljene, po drugi pa tudi, kako so posamezniki na posnetkih prišli do informacij, o katerih so govorili.
Ob posnetkih domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode pa je bil kritičen tudi do prevzemanja odgovornosti v drugih strankah. "Kako lahkotno nekateri govorijo, pa ni nobene afere, pri SD pa je afera, če narobe stopimo čez vrata," je komentiral.
V NSi so zaskrbljeni nad tem, "kar smo na teh posnetkih videli in slišali, v kakšni družbi živimo in kdo vodi to državo". "V preteklosti so se organi pregona večkrat odzvali celo na poročanje medijev, v tem primeru pa smo priča nerazumni pasivnosti, kar je mogoče razumeti kot vpletanje politike v delo policije in tožilstva," so zapisali na X.
Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je po predstavljenih ugotovitvah Sove o tujem vmešavanju v volitve v Sloveniji ocenila, da to potrjuje, da se SDS v boju za oblast ne bo ustavila pred ničimer. Kampanja stranke je dosegla dno, sestali so se s tujimi, izraelskimi obveščevalnimi službami, vse z namenom vplivanja na volitve, je ocenila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.