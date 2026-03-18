Janša: Gre za zlorabo državnih organov, Han: SD v tej igri ne bo sodelovala

Janez Janša je na družbenem omrežju zapisal, da gre "za očitno zlorabo državnih organov za zaščito korupcije neslutenih razsežnosti". Ob tem je še dodal: "Si predstavljate, da bi pred volitvami 2022 naša vlada zaradi objavljenih prisluhov Vizjaku in Počivalšku sklicevala SSNAV, angažirala Sovo in Policijo?"

Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino.

Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju v volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi.

"Na tak način poskušati zmagati na volitvah s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo," je bil jasen. Pričakuje, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo in državljanom "vendarle pojasnile, za kakšno igro gre". Ob jasnih ugotovitvah pa upa tudi, da bodo vpleteni prevzeli tudi politično odgovornost.