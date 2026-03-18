Slovenija

Janša: Gre za zlorabo državnih organov, Han: SD v tej igri ne bo sodelovala

Ljubljana, 18. 03. 2026 15.20 pred 1 uro 2 min branja 489

Avtor:
STA M.V.
Janša in Golob na soočenju v Mariboru

Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. V NSi so na družbenem omrežju X zapisali, da morajo pristojni organi ugotoviti, kdo je anonimno objavljene posnetke znanih Slovencev, ki krožijo po spletu, snemal in kako so prišli v javnost. Poleg njihove vsebine pa jih skrbi tudi "nerazumna pasivnost" organov pregona.

Janez Janša je na družbenem omrežju zapisal, da gre "za očitno zlorabo državnih organov za zaščito korupcije neslutenih razsežnosti". Ob tem je še dodal: "Si predstavljate, da bi pred volitvami 2022 naša vlada zaradi objavljenih prisluhov Vizjaku in Počivalšku sklicevala SSNAV, angažirala Sovo in Policijo?"

Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino.

Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju v volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi.

"Na tak način poskušati zmagati na volitvah s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo," je bil jasen. Pričakuje, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo in državljanom "vendarle pojasnile, za kakšno igro gre". Ob jasnih ugotovitvah pa upa tudi, da bodo vpleteni prevzeli tudi politično odgovornost.

Prisluhi
O vsebini posnetkov lažnih poslovnih pogovorov znanih Slovencev, ki so na posnetkih govorili o svojih poznanstvih oz. vezah ter vplivnih posameznikih v Sloveniji, pa je ocenil, da po eni strani skrbi način, kako so bile te izjave pridobljene, po drugi pa tudi, kako so posamezniki na posnetkih prišli do informacij, o katerih so govorili.

Ob posnetkih domnevnih pogovorov funkcionarjev Svobode pa je bil kritičen tudi do prevzemanja odgovornosti v drugih strankah. "Kako lahkotno nekateri govorijo, pa ni nobene afere, pri SD pa je afera, če narobe stopimo čez vrata," je komentiral.

V NSi so zaskrbljeni nad tem, "kar smo na teh posnetkih videli in slišali, v kakšni družbi živimo in kdo vodi to državo". "V preteklosti so se organi pregona večkrat odzvali celo na poročanje medijev, v tem primeru pa smo priča nerazumni pasivnosti, kar je mogoče razumeti kot vpletanje politike v delo policije in tožilstva," so zapisali na X.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je po predstavljenih ugotovitvah Sove o tujem vmešavanju v volitve v Sloveniji ocenila, da to potrjuje, da se SDS v boju za oblast ne bo ustavila pred ničimer. Kampanja stranke je dosegla dno, sestali so se s tujimi, izraelskimi obveščevalnimi službami, vse z namenom vplivanja na volitve, je ocenila.

prisluškovanje odzivi prisluhi black cube volitve 2026

KOMENTARJI489

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Levcekk
18. 03. 2026 17.24
V mojem primeru pa res gre za zlorabo zdravstva itd..zoper mene,tako leve kot desne politične opcije,ker sem glasen ter kritičen zoper politik ustrahovanj,zlorab institucij,korupcije v pploziki oz.pranja denarja politike državnih podjetij itd..Npr.v UKC.LJ so mi po ukazu polotike oz.države ali bolje rečeno v sodelobanju načrtno uničili tudi transplantirano ledvico,da bi me izsiljevali,ustrahovali,utišalu in uničevali.Konkretno so to storili tako,da so mi v nekem obdobju,brez vsakega ryzloga tako telo povisali imunnosupresivno terapijo,da so mi namerno povzročili nefrotoksičnost,kateri je sledilk poslabsanje delovanja ledvice in odpoved te.Namreč s tako velikimi odmerki(Prograf 2×4mg)so močno presegli najvišjo dovoljeno mejo takrolimusa v krvi 15ng oz.20ng.Nadalje pa je politika oz.drzava zlorabila se psihiatrijo,da bi me prikazali kot neveredostojnega govorca oz.pricevalca ter me diskriditirali in mi istočasno oprali možgane.Ppvod za prisilbo hospitalizacijo na psihiatrijo pa so izrabili moje nestrinjanje z odmerjeno terapijo ob nezazeljenih stranskih učinkih.Ppstavili pa so mi tudi diagnozo psihoza oz.sizofrenija po transplantaciji ledvice in to brez vsakih simptomov.Da ne govorimo o policijo,ki se ukvarja z menoj v sodelovanju z politiko in deluje kot koordinator med institucijami,politiko oz.druzbo otd,da delujejo vsklajeno zoper mene in se ne zapletejo v laž.Glej moj Facebook,Instagram Borut Zabret,kjer sem objavil zdravstveno dokumentacijo,katera pove vse sama zase in služi kot dokaz.
lcePower
18. 03. 2026 17.23
Golob bi v Ameriki dobil. 300 let zapora, na kitajskem pa smrtno kazen
zvoneti
18. 03. 2026 17.23
Na izbiro imamo 2 greznici. Katero boste izbrali?
jonasz
18. 03. 2026 17.23
Pop tv da vam ni nerodno ni čudno da se raje ljudje inf na spletu kot pa verjamejo temu prikrivanju mainstrem medijem ki zagovarjajo Kučanove igre oblasti in korupcije na vseh nivojih države, v Avstriji je 2019 zaradi snemanja tajnih dogovorov odstopila vlada in ni bilo problematiziranja kdo je prisluskoval ampak kraja države in korupcija!!!
frenk7
18. 03. 2026 17.23
če ne bi bila pri nas procedura pomembnejša od vsebine, bi pacient sedel v dosmrtni ječi.
frenk7
18. 03. 2026 17.22
Pacientova izja, ki jo večkrat ponovi in po vsaki oprostilni sodbi na sodišču ali ob zastaranju je spomnil, da je procedura mati demokracije. Sedaj pri teh propagandnih posnetkih je pa kar na enkrat najpomembnejša vsebina,.... če ne bi bila pri nas procedura pomembnejša od vsebine, bi pacient sedel v dosmrtni ječi.
Gašper15
18. 03. 2026 17.22
Vidi se kako nasa Slovenija deluje niso vazni priluhi in kaj vsebujejo vazno je kdo joh je naredil Levi nebojo priznal tega kar se dogaja samo da so priluhi narejeni nezakonito. Ampak menim da bi bilo fino met se enkrat levo vlado pa da vidimo kam nas to pripelje ker iz tega kar prihaja nas nemore nobeden resiti ne desni ne levi boste videli. Drago bomo placevali
Srebrni breg
18. 03. 2026 17.22
Posebej pozdravljam kolega praška. Pa ne tistega tisočnicknega kateri se predstavlja s PrašAk.
Sly1
18. 03. 2026 17.21
In po kaj je šou v Bruselj, po robčke za solze brisat al kaj, očitno je vse res
myomy
18. 03. 2026 17.21
A je Janša v življenju že kaj priznal? NIKOLI! Že od kraje zaupnih vojaških dokumentov v Jugi naprej ne. Še to ne prizna kdo je njegov pravi oče, lol.
presrani
18. 03. 2026 17.20
Meni Robi pomeni vse v življenju.
mahar123
18. 03. 2026 17.20
golob ne bo zdržal presinga..ne v službi ne doma
peresni
18. 03. 2026 17.20
JJ ima v pesti tudi potv?...danes zvečer reklama zanj z ženo
jank
18. 03. 2026 17.20
Janševo sporočilo državljanom je, da nam pravno državo in suverenost lahko zagotovi samo s pomočjo izraelskih vohunov plačancev. Kaj tako bolnega in za državo nesprejemljivega se še v Sloveniji ni nihče izmislil.
Julijann
18. 03. 2026 17.20
Vem le eno. V Sloveniji je kaznivo, ko nekoga kar za nekaj obtožil. Toliko slabše pa je, če to počne oseba, ki je na položaju , PV. In Golob kar tako obtoži JJ, kot da bi mu dejal, da zunaj sije sonce. Vem, pogosto me štulite k Janši, a se motite. Nisem oseba, ki bi si zatiskala oči pred njegovimi slabimi deli, tudi si jih ne pri levih politikih. Vsi vemo, da nam z državo sedaj upravlja leva politika in vsi bi mogli vedeti, da je glede na podatke korupcija zrasla in se ni zmanjševala. Ko nek politik daje obljube, jih vzamem za svete! In najbolj so se korupciji posvetili 2022 ravno levi. Od prvega do zadnjega na kupe besed kako se bodo z njo spopadli. Pa se niso, korupcija jih je premagala ! Se hvalijo levi, da toliko kot se sedaj dela, se še ni! Lepo, a za vsakim delom stoji korupcija. Toliko aneksov kot se dodaja pri nas pri poslih, se drugje ne! In to je že korupcija! Kar je najbolj pomembno, uporabljam svojo glavo! Ta ni ideološko obremenjena in ne sprana! Zato tudi Vem, da je Janez lep priročen izgovor levih za vse. Ko jim ne gre, Janez je kriv! Tako lepo so spraševali to mantro, da se jim sploh ni potrebno ukvarjati s kakšnimi dokazi, ker, Janez je kriv in pika! Leta 2014 sem obkrožil Cerarja, 2022 Nestrankarsko ljudsko listo, 2026 pa bom Prerod. , ker ga je aktualna leva politika grdo izigrala. Pride ali ne pride v DZ, je nepomembno. 2014 sem dal glas zmagovalcu, a se ni obnesel in to ravno zaradi pokvarjene leve politike SD in DeSUS.
john gotti
18. 03. 2026 17.20
ta bi moral ,že za časa omana,skakat okrog s kenguruji…in bi bil tukaj mir
Bolfenk2
18. 03. 2026 17.19
Janša je baje veleizdajalec ker je razkrinkal korupcijo holobnjaka. Izdal je udbo mafijo, oh groza kako si drzne.
jank
18. 03. 2026 17.21
Ni je on razkrinkal, ampak so jo zrežirali izraelski plačani vohuni!
peresni
18. 03. 2026 17.18
Če te ni za pet let aresta JJ...potem zaprtimi firmo Slovenija.
frenk7
18. 03. 2026 17.18
pacient in logar sta se znašla v črni škatli,.... težko se bosta izkopala iz nje.
simc167
18. 03. 2026 17.18
Gre po stopinjah svojik izdajalskih prednikov. Domoljub🤮🤮🤮🤮
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Vse o fantu
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Parazit
