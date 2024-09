Han: Vsaka naslednja nepremičnina mora biti obdavčena progresivno

Ni skrivnost, da gospodarski minister Matjaž Han ni navdušen nad prvim paketom davčne reforme. "Vsak zakon, ki ga vlada sprejeme, je moč v državnem zboru ali pa v javni razpravi še spreminjati. Glede na situacijo, v kateri se je znašla Evropa, moramo biti zelo previdni, da ne obremenimo po nepotrebnem gospodarstva in obrtništva in da res razmislimo, kaj je ta trenutek treba narediti, da bomo konkurenčni ali pa da bomo več denarja spravili v proračun," je povedal Han.

Golob: Prioritete do konca mandata so zdravstvo, stanovanja in podnebna politika

Hkrati pa se ji zdi pomembna tudi razbremenitev plač, saj bi po njenem mnenju le tako lahko prišli do pravične davčne reforme, ki je tudi vzdržna. Han se je z njo strinjal in dodal, da morajo imeti ljudje občutek, da živijo v pravični državi. "Da vsak plača ceno, če kej kaj narobe naredil, da plača glede na svoje zmožnosti pravične davke, da je pravica tudi pri socialnih transferjih," je pojasnil.

Kulturna ministrica in koordinatorka Levice Asta Vrečko je opomnila, da v Levici ves čas zagovarjajo, da mora biti davčna politika pravična . "V vseh teh letih krpanja zakonov smo se znašli v davčnem sistemu polnem anomalij. Za nas je ključen drugi del davčne reforme, ki bo govoril o obdavčitvi premoženja, znotraj teg tudi o praznih stanovanjih, ki se kupujejo za špekulativne nakupe," je poudarila, saj da je to za družbo zelo problematično.

"Ko govorimo o razbremenitvi dela, pa moramo imeti vedno v mislih končni učinek in to je razpoložljiv dohodek, ki osebi preostane za življenje. In to ne sme iti na račun tega, da bi znižali socialne transferje, javno šolstvo, štipendije in tako naprej," pravi Vrečkova.

Han je spomnil, da je nedavno v javnost prišel podatek, da je v Ljubljani 11.000 praznih stanovanj. "To pomeni, da imajo ljudje denar naložen v stanovanjih. Jaz vsakemu privoščim, lahko jih ima 10, 20 ali 50, ampak če imaš več stanovanj, plačaj progresivni davek, s tem, da boš dal stanovanje v najem ali pa ga prodal," je povedal.

Zakaj torej tega niso sprejeli že zdaj? "Pri prvih ukrepih te spremembe ni, sta pa ministrstvo za finance in vlada seznanjena, da je to ena od naših prioritet in vse bomo naredili, da se v tem mandatu to tudi udejanji," pravi Vrečkova. Han pa je ob tem prepričan, da mora biti to dogovor med socialnimi partnerji, generacijski dogovor. "In ko bomo sprejeli takšno davčno zakonodajo, za božjo voljo, pustimo jo potem pri miru, da bodo lahko vsi imeli predvidljivo okolje. Ne pa da se z vsako vlado vse spreminja. Vemo kje je problem, preveč obdavčene plače in premalo obdavčene nepremičnine, torej četrto, peto stanovanje," pravi Han, ki dodaja, da je to treba urediti. "To mora biti dogovor tudi z opozicijo, tega ne more delati samo ena vlada," je sklenil.

