Pri Metliki s skokom padalcev počastili junakinjo Hano Seneš

Zbrane sta nagovorila tudi Martina Legan Janžekovič, podžupanja občine Metlika, in Eyal Sela, veleposlanik Države Izrael. V kulturnem programu so slovenski in izraelski umetniki interpretirali Hanine pesmi, slovesnost pa so sklenili tamburaši Metliške folklorne skupine Ivan Navratil Metlika.

Pred pričetkom slovesnosti sta spomin na Hano Seneš s padalskim skokom počastila slovenska padalka in izraelski padalec. Že pred tem so izraelski padalci spominski skok, imenovan Nebeška strela, izvedli tudi na letališču Cerklje ob Krki. Pridružili so se jim še slovenski, hrvaški, madžarski in britanski padalci.

Slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor je ocenil, da gre za ohranjanje dediščine boja proti nacizmu in fašizmu, ki predstavlja enega od temeljev slovenske identitete. Omenjena zgodba sicer po njegovem ni edina taka, je pa povezala slovenski in judovski narod. Odlikuje jo tudi izjemen pogum Hane Seneš, njena zgodba pa je lahko navdih vsem, ki se bojujejo proti sovraštvu in zatiranju.