Hanovo ministrstvo odobrilo 1,3 milijona Krčevemu T-2

Konzorcij, ki ga vodi Riko, je prejel 2,1 milijona evrov. Znotraj te zveze gospodarskih družbo bo največji del, skoraj milijon evrov pripadel kočevskemu Melaminu, ki bo po poročanju portala "sodeloval pri razvoju in implementaciji v okviru Industrije 4.0". Melamin je lani od ministrstva prejel nekaj več kot 600.000 evrov za naložbe v raziskave in razvoj, pospeševanje tehnološkega razvoja in izplačilo odškodnin. Maja 2022 se je v podjetju zgodila velika nesreča, v kateri je življenje izgubilo sedem ljudi, policija pa je letos po zaključeni preiskavi ovadila podjetje in štiri fizične osebe.

Več kot milijonski delež bodo prejeli tudi skra Mehanizmi, Talum in ETI Elektroelement iz Zagorja. Med večjimi dobitniki sredstev na razpisu so tudi konzorciji pod "vodstvom" Luke Koper, Petrola, Elektra Slovenije, Elektra Ljubljana in Elektra Primorska. Tovarna akumulatorskih baterij (TAB) iz Mežice, ki je utrpela veliko škodo v avgustovskih poplavah, bo za projekt digitalne strategije podjetja prejela dobrih 568.000 evrov. Kot navaja necenzurirano.si, so si lastniki TAB, med katerimi je med fizičnimi osebami največji predsednik upravnega odbora Bogomir Auprih, vsako leto razdelili okrog deset milijonov evrov dividend.

Pet podjetij iz skupine Kolektor bo za projekt Digitalni skok prejel 830 tisočakov, časopisna hiša Delo, ki vodi projekt Print2Digital pa 595 tisočakov. Za digitalno transformacijo v steklarski industriji bo steklarna Hrastnik, ki jo obvladuje Igor Lah, prejela 518.000 evrov. Necenzurirano izpostavlja tudi na razpisu najuspešnejšega gradbinca. To je družba GIC Gradnje, ki bo prejela 664.000 za svoj del projekta Gradbeništvo 4.0.

Med IT podjetji, ki v konzorcijih sodelujejo kot podizvajalci, prednjači Troia, ki je v zadnjih letih dobilo več poslov z javnimi naročniki, predvsem elektrodistribucijskimi podjetji. Podjetje bo projekte izvajalo z Elesom, Elektrom Ljubljana in TAB, skupno pa po poročanju portala prejelo 1,2 milijona evrov.

Več kot polovica prijavljenih na razpis pa je torej ostala praznih rok. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih prizadele poplave - BSH Hišni aparati Nazarje, Thermana iz Laškega, Podkrižnik iz Ljubnega ob Savinji, Lek, Helios, Jub, Pošta Slovenije, Telekom, Iskratel, Gen-I in drugi.