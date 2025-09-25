Happy Days: Popusti samo za prvih 500 najhitrejših – ste že med njimi?

Lux-Factor, ena najbolj priljubljenih slovenskih kozmetičnih znamk, je ta teden zagnala posebno akcijo Happy Days, ki že podira rekorde med ljubiteljicami kakovostne in učinkovite kozmetike. Vsi izdelki so s kodo HAPPY18 na voljo 18 % ceneje, a pozor – akcija velja le za prvih 500 naročil.

Čas teče – šteje vsaka minuta

Le najhitrejših 500 žensk bo ujelo 18 % popusta na celotno ponudbo Lux-Factor, nato se koda za popust samodejno ugasne. Če ste se spraševali, kdaj je pravi trenutek, da osvežite svojo kozmetično poličko ... odgovor je zdaj.

Ob zaključku nakupa na www.luxfactor.com vnesite kodo HAPPY18 ali pokličite na 01 777 41 07 in si zagotovite popust, dokler je še na voljo.

Preverjeni izdelki, ki jim zaupa več kot 115.000 uporabnic

Lux-Factor se je v zadnjih letih uveljavil kot sinonim za kakovost, saj so njihovi izdelki naravni, klinično testirani (brez testiranja na živalih) in zasnovani tako, da združujejo vrhunske formule s potrjenimi rezultati.

4D Caviar luksuzna krema – vrhunska anti-age nega s pravim kaviarjem in najbolj kakovostno hialuronsko kislino na svetu – poskrbi za regeneracijo kože, izboljša elastičnost in razvaja s popolnim občutkom razkošja. Celotno ponudbo si lahko ogledate na www.luxfactor.com.

Dodatne ugodnosti in darila

Poleg 18 % popusta vas čakajo še dodatne ugodnosti: - Ob nakupu vsaj 2 izdelkov prejmete brezplačno dostavo. - Ob nakupu 3 ali več izdelkov pa še darilo po izbiri. Novost v ponudbi brezplačnih daril je tudi Lux-Factor valjček za masažo obraza v vrednosti 24,90 €, ki spodbuja prekrvavitev in tvorbo kolagena, zmanjšuje zabuhlost in podočnjake, pomaga pri vpijanju krem in sprošča obrazne mišice.

Jesen je ključni čas za obnovo kože

Po poletju je koža pogosto izsušena in utrujena, jesen pa s sabo prinaša veter, mraz in suhe prostore, ki jo še dodatno obremenijo. Če ne ukrepamo pravočasno, se lahko poletne poškodbe hitro spremenijo v trajne gubice. Dobra novica? Za obnovo kože ne potrebujete polne kopalniške poličke izdelkov – dovolj so klinično preverjeni Lux-Factor izdelki, ki z večnamenskimi formulami opravijo več nalog hkrati.

Splača se vam pohiteti

Ne odlašajte – Happy Days akcija je namreč ekskluzivna in bo trajala le do zapolnite 500 mest. Kliknite tukaj, napolnite košarico z Lux-Factor izdelki in vnesite kodo HAPPY18 ter se razvajajte z vrhunsko kozmetiko 18 % ceneje, dokler še ni prepozno. Ponudbo lahko izkoristite tudi prek brezplačne telefonske številke 01 777 41 07.

