Slovenija

'Harmonika je moje življenje, moja identiteta': podiranje rekorda bodo ponovili

Ljubljana, 19. 05. 2026 06.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Robert Goter

Robert Goter je v Velenju postavil rekord v neprekinjenem igranju harmonike, igral je okoli 83 ur, kar naj bi zadostovalo za Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Za rekord je moral preseči dosedanjo mejo 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Medtem je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike Avsenikovo Golico zaigralo 4066 harmonikarjev. Svetovnega rekorda sicer niso podrli, so pa uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike.

Harmonikar Robert Goter je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril o svojem podvigu. Dejal je, da se tudi po 83 urah igranja harmonike ni naveličal. "Nikoli," je jasen. Harmonika je namreč, kot pravi, njegovo življenje, njegova identiteta. "Že ko sem prvič zaslišal njene zvoke, so me začarali," je dejal.

In kaj je bilo v tem 83-urnem maratonu najtežje? Goter je razkril, da je v podiranju rekorda doživel več kriz, najprej pri 24 urah, nato pri 48, najhujša je nastopila pri okoli 63 urah, nato pa še zadnja pri okoli 79 urah. A med nobeno ni popustil in naposled je podrl rekord.

"Ko sem se odločil podirati rekord, sem vedel, da je bolje, da se držim ta manjše harmonike, ki je tudi lažja," pravi in primerja obe harmoniki, ki ju je prinesel v studio.

Glede skupinskega izziva – sinhronega igranja harmonike, kjer jim sicer rekorda ni uspelo podreti – pa pravi, da 4066 harmonikarjev še vedno šteje za velik uspeh. "Prvič je vedno najtežje. Podiranje rekorda bomo ponovili prihodnje leto 12. junija. In takrat ga bomo zagotovo podrli," je prepričan.

Računa, da se mu bo pri igranju pridružilo še vsaj 6000 harmonikarjev ali pa celo 8000. "Z lahkoto," pravi, da bo dvomilijonska Slovenija premagala 1,4-milijardno Kitajsko, ki trenutno drži naziv rekorderjev.

Naš košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je dejal, da mu je med vsemi instrumenti najbližje prav harmonika. "In prav ima," je dejal Goter.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tako lepi sta hčerki Lewandowskija
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Dva skrita dragulja za popolno sprostitev in več energije
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
Glavobol? Ne, možganski tumor
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Si želite mladostno kožo? Odkrijte popolno rutino po 30. letu
Zdravstvene koristi rednega uživanja zelene za vaše telo
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
To je razlog, zakaj bodo letošnji pikniki popolnoma drugačni (in boljši kot kadarkoli)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
