'Harmonika je moje življenje, moja identiteta': podiranje rekorda bodo ponovili

Harmonikar Robert Goter je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril o svojem podvigu. Dejal je, da se tudi po 83 urah igranja harmonike ni naveličal. "Nikoli," je jasen. Harmonika je namreč, kot pravi, njegovo življenje, njegova identiteta. "Že ko sem prvič zaslišal njene zvoke, so me začarali," je dejal.
In kaj je bilo v tem 83-urnem maratonu najtežje? Goter je razkril, da je v podiranju rekorda doživel več kriz, najprej pri 24 urah, nato pri 48, najhujša je nastopila pri okoli 63 urah, nato pa še zadnja pri okoli 79 urah. A med nobeno ni popustil in naposled je podrl rekord.
"Ko sem se odločil podirati rekord, sem vedel, da je bolje, da se držim ta manjše harmonike, ki je tudi lažja," pravi in primerja obe harmoniki, ki ju je prinesel v studio.
Glede skupinskega izziva – sinhronega igranja harmonike, kjer jim sicer rekorda ni uspelo podreti – pa pravi, da 4066 harmonikarjev še vedno šteje za velik uspeh. "Prvič je vedno najtežje. Podiranje rekorda bomo ponovili prihodnje leto 12. junija. In takrat ga bomo zagotovo podrli," je prepričan.
Računa, da se mu bo pri igranju pridružilo še vsaj 6000 harmonikarjev ali pa celo 8000. "Z lahkoto," pravi, da bo dvomilijonska Slovenija premagala 1,4-milijardno Kitajsko, ki trenutno drži naziv rekorderjev.
Naš košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je dejal, da mu je med vsemi instrumenti najbližje prav harmonika. "In prav ima," je dejal Goter.
