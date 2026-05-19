'Harmonika je moje življenje, moja identiteta': podiranje rekorda bodo ponovili

Harmonikar Robert Goter je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril o svojem podvigu. Dejal je, da se tudi po 83 urah igranja harmonike ni naveličal. "Nikoli," je jasen. Harmonika je namreč, kot pravi, njegovo življenje, njegova identiteta. "Že ko sem prvič zaslišal njene zvoke, so me začarali," je dejal.

In kaj je bilo v tem 83-urnem maratonu najtežje? Goter je razkril, da je v podiranju rekorda doživel več kriz, najprej pri 24 urah, nato pri 48, najhujša je nastopila pri okoli 63 urah, nato pa še zadnja pri okoli 79 urah. A med nobeno ni popustil in naposled je podrl rekord.

"Ko sem se odločil podirati rekord, sem vedel, da je bolje, da se držim ta manjše harmonike, ki je tudi lažja," pravi in primerja obe harmoniki, ki ju je prinesel v studio.