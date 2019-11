Harvey Norman v Mariboru z ognjenim spektaklom

Mariborska trgovina Harvey Norman bo kupcem po novem omogočala interaktiven sprehod skozi galerijo napredne tehnologije, testno preizkušanje prvovrstnih vzmetnic in oblazinjenega pohištva ter ogled aparatov in pohištva za sodobno gospodinjstvo. Idejni koncept »Poglej. Občuti. Izkusi.« je Harvey Norman pri nas prvič predstavil leta 2017 , ko je bila po navdihu njihove singapurske trgovine v centru Millenia Walk prenovljena osrednja slovenska poslovalnica v Ljubljani.

VIP zabava z ognjenim spektaklom

Veliko prenovo so se v podjetju odločili pospremiti tudi s slavnostno VIP zabavo za poslovne partnerje, medije in medijske osebnosti. Vrata poslovalnice bosta, v znak dobrega sodelovanja občine in podjetja, s skupnim prerezom traku simbolično odprla mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič in direktorica Melissa Wilson. Gostje otvoritvene zabave bodo priča tudi pravemu ognjenemu spektaklu skupine Kre.Aktivin nastopu DJ Maja.