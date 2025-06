Havbice so naročene, Mors jih je plačal 12

Nakup poteka v okviru skupne evropske nabave na podlagi dogovora med ministrstvi za obrambo šestih evropskih držav – poleg Slovenije so v projekt vključene še Hrvaška, Estonija, Francija, s katerimi je okvirni dogovor Slovenija sklenila že junija lani, ter Portugalska in Bolgarija, ki sta se pridružili maja letos.

V okvirnem dogovoru so podrobneje opredeljeni pogoji za sodelovanje pri nabavi artilerijskih sistemov Caesar, pri čemer je Francija tista, ki bo na podlagi naročila v imenu in za račun drugih držav pooblaščena za izvedbo nabave, so pojasnili na ministrstvu.

Dobava prvih 12 havbic je predvidena do leta 2028, naslednjih šest, za katere naročilo sicer še ni izvedeno in plačano, pa naj bi dobavili do leta 2030. Celoten nakup 18 havbic bo Slovenijo stal nekaj manj kot 170 milijonov evrov z DDV.

Za ta denar bo Slovenija dobila 155 mm samovozne havbice Caesar 6x6, vključno z izvidniškimi sistemi in artilerijskim informacijskim sistemom Atlas, so pojasnili na ministrstvu za obrambo.