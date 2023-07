Hči štiri dni neuspešno iskala očeta, ta medtem umrl v celjski bolnišnici

Celjska bolnišnica je za RTVS pojasnila, da so ob sprejemu pacienta dobili tudi domnevno telefonsko številko svojcev. Na številko so nato večkrat klicali v času zdravljenja in po smrti, a neuspešno. Za pogrebne formalnosti so se nato obrnili na socialno službo.

Lani septembra se je sicer v celjski bolnišnici zgodil hud incident, ko so zamenjali identiteti dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz doma starejših občanov. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.