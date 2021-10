Heineken varjenje Uniona seli v Laško

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ta odločitev posledica preventivne varnostne ocene 35 let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala, da ni več primeren za obratovanje in bi v prihodnje lahko predstavljal pomembno varnostno tveganje. Posledično morajo del proizvodnje, ki je vezan na dotični hladilni sistem, ustaviti.

Varjenje in fermentacija piva Union se tako selita v pivovarno v Laškem, kjer pričakujejo, da se bo proizvodnja začela najkasneje januarja prihodnje leto. V podjetju poudarjajo, da spremembe ne bodo vplivale na blagovno znamko Union. Na trenutni lokaciji Pivovarne Union bodo ostale dejavnosti pakiranja in logistike piva, pa tudi proizvodnja brezalkoholnih pijač in vode ter upravne in korporativne funkcije. Enako velja za Pivnico Union in tamkajšnji muzej. Obljubljajo tudi vzpostavitev centra inovacij in manjšo mestno pivovarno. "Ta bo služila kot središče za razvoj, testiranje in degustacijo novih piv Union in bo poskušala nadgraditi doživetje Union Experience, ki ostaja na tej lokaciji."

Ni sicer jasno, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi v Ljubljani. V podjetju pravijo, da vpliv prenosa dela proizvodnje na zaposlene še ni natančno določen.

"Kot vedno doslej, bomo v Pivovarni Laško Union zagotovili, da bodo zaposleni, ki bodo to spremembo občutili, obravnavani s potrebnim spoštovanjem. Kljub temu želimo v podjetju zagotoviti nadaljevanje poslovanja in posledično ohraniti čim več istih ljudi v proizvodni ekipi," so dodali.

Pivovarna Laško Union (PLU) je največji proizvajalec pijač v Sloveniji. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemskega Heinekena, je nastalo leta 2016 z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union. Zaposluje skoraj 600 ljudi.