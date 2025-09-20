Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Svojo vizionarsko energijo je izrazil skozi dve unikatni kreaciji oblikovalke Matee Benedetti , ki je v okviru Evropske prestolnice kulture GO!2025 v Novi Gorici pripravila izjemen modni spektakel GO!2025 x Benedetti Life .

Za obleki, ki ju je na pisti dogodka s karizmo predstavila Zala Djurić, je oblikovalka v procesu ustvarjanja uporabila odpadne pločevinke Heineken, iz katerih je nastalo več kot 5.000 drobnih krogcev. Vsak je bil ročno izrezan in natančno všit, kar je skupaj zahtevalo več kot 1.000 ur skrbnega dela in štiri mesece popolne predanosti.

Vsaka detajl oblek nosi svojo zgodbo in predstavlja poklon ustvarjalnosti, ročnemu delu ter viziji prihodnosti, ki združuje estetiko in inovativnost. Heineken je s tem projektom znova potrdil izraz sodobne kreativnosti in urbane energije.

Unikatni kreaciji bosta razstavljeni v prostorih studia Benedetti Life v Centru Rog v Ljubljani do konca decembra 2025. Vmes bosta obleki iz pločevink na ogled tudi na Ljubljanskem tednu mode, 17. oktobra 2025, na modni reviji Heineken Select, skupaj s kreacijami osmih mladih oblikovalcev – nagrajencev posebne kategorije natečaja From Waste to Beauty, ki ga je Benedettijeva organizirala v sklopu vsebin GO!2025.





Naročnik oglasne vsebine je Heineken.