Hekerji naj bi na temnem spletu objavili del dokumentov HSE

Kot poroča Televizija Slovenija, so dokumente oziroma del dokumentov zdaj objavili na temnem spletu. Večinoma naj bi šlo za podatke, ki se nanašajo na poslovanje družbe HSE - podatki o meritvah, poročilih in kontrolingih. Glede na informacije Televizije Slovenija pomembnih tajnih državnih podatkov sicer niso objavili, so pa razkrili nekatere občutljive osebne podatke, kot so interni dokumenti z oznako poslovna skrivnost, pa razni dopisi, potni listi, pogodbe in revizije.

Dodali so tudi, da imajo vzpostavljene vse procese, ki so potrebni za poslovanje družbe. Dodali so, da je poslovanje nemoteno, ter da je oskrba Slovenije z električno energijo varna in zanesljiva. "Ves čas od kibernetskega napada proaktivno sodelujemo s pristojnimi organi, predvsem policijo, SiCERT-om in Uradom vlade RS za informacijsko varnost. Več informacij zaradi preiskave, ki še poteka, v tem trenutku ne moremo podati," so še zapisali.