Hekerji naj bi od HSE zahtevali odkupnino v bitcoinih

V krovni družbi enega od dveh energetskih stebrov države informacije o zahtevani odkupnini danes za TV Slovenija niso ne potrdili ne zanikali, saj da zaradi interesa preiskave ne dajejo informacij. To so jim svetovali tudi varnostni organi.

V HSE sicer ocenjujejo, da zaradi kibernetskega napada, ki so ga odkrili prejšnjo sredo, ne bodo utrpeli večje poslovne škode. Glavne procese, potrebne za poslovanje družbe, so uspešno vzpostavili, prav tako je na delovnih mestih večina zaposlenih, elektrarne skupine pa so vodene daljinsko.