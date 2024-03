Hekerji napadajo Slovenijo, napad potrdil tudi Fraport

Med tarčami hekerskih napadov v zadnjih dneh je bil tudi Fraport. Kot so potrdili za 24ur.com, so njihovi varnostni sistemi napad zaznali v noči s četrtka na petek: "Podatki niso bili v nobenem trenutku ogroženi. Napad smo prijavili pristojni inštituciji v skladu s protokolom." Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn, ki naj bi imela tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, je v tem tednu na omrežju X napovedala kampanjo proti Sloveniji.

Kot smo poročali, je seznam spletnih strani, ki so bile v preteklih dneh tarča hekerskih napadov, vse daljši. Hekerji so napadli tudi spletno stran Policije, kar so na Generalni policijski upravi potrdili, prav tako sta bili nedostopni spletni strani Telekoma in Krke. Po naših informacijah so bili tarča napada tudi časnik Delo, državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, spletno mesto državne uprave gov.si in Holding Slovenskih elektrarn. V noči na petek je bila za krajši čas nedostopna tudi spletna stran RTV Slovenija. Za napadi naj bi stala skupina ruskih hekerjev.

Kibernetski napad FOTO: Shutterstock icon-expand

Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn, ki naj bi imela tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, je v tem tednu na omrežju X napovedala kampanjo proti Sloveniji. Kot so zapisali, je razlog pridružitev Slovenije češki pobudi za skupno nabavo streliva velikih kalibrov zunaj Evropske unije za Ukrajino.

Njihova prva tarča je bila v sredo spletna stran predsednice države Nataše Pirc Musar. Na SI-CERT so pojasnili, da je šlo za t. i. napad onemogočanja. V takšnem primeru gre za usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost. Ob tem so poudarili, da hekerji niso ukradli nobenih podatkov.