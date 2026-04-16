Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hekerji vdrli v agencijo za civilno letalstvo: zajeti podatki pilotov dronov

Ljubljana, 16. 04. 2026 11.05 pred eno minuto 2 min branja 55

Avtor:
M.P.
Dron

Agencija za civilno letalstvo je sporočila, da so bili tarča kibernetskega napada, domnevno naj bi bili pri nepooblaščenem vdoru v eno od aplikacij zajeti osebni podatki velikega števila operaterjev ali pilotov dronov.

"Obveščamo vse operaterje sistemov brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo, da je prišlo do nepooblaščenega vstopa v spletno aplikacijo UAS repozitorij," je Agencija za civilno letalstvo sporočila na svoji spletni strani.

Kot so dodali, so bili domnevno zajeti osebni podatki velikega števila uporabnikov, in sicer operaterjev ali pilotov. "Zaradi tega lahko potencialno pride do zlorabe osebnih podatkov," opozarjajo.

Dodajajo, da je agencija je v sodelovanju s Policijo in Uradom RS za informacijsko varnost nemudoma pristopila k zaščitnim ukrepom za zamejitev nadaljnjega odtekanja osebnih podatkov. V zvezi s tem je nemudoma blokirala vse dostope.

Izvajajo tudi dodatno varnostno nadgradnjo aplikacije, incident pa so v skladu z zakonom priglasili odzivnemu centru za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave (SIGOV-CERT).

Več podrobnosti zaradi preiskave ne razkrivajo. O kibernetskem napadu je prvi poročal N1.

Strokovnjak: Glavno vprašanje je, kaj to pomeni za delovanje agencije

Strokovnjak za informacijsko varnost Igor Bernik ob tem opozarja, da je treba ločiti oz. ugotoviti, ali je bilo s kibernetskim napadom okrnjeno poslovanje osnovne dejavnosti ali ne. To je trenutno osnovno vprašanje, poudarja.

Ob tem je dodal, da je tudi kraja osebnih podatkov problematična ter da je ne smemo zanemariti, a "v vsaki industriji imamo poslovanje, ki mora teči". "Če to ne, potem je tu velika težava," je dejal. "Vprašanje je torej, kaj kibernetski napad pomeni za agencijo."

Preberi še 'Gre za klasičen kibernetski napad, zahteve po odkupnini nismo prejeli'

Spomnil je tudi na obsežen kibernetski napad na skupino HSE pred tremi leti, ki pa ni onemogočil delovanja elektrarn znotraj skupine.

kibernetski napad piloti droni osebni podatki agencija za civilno letalstvo

Ministrica: Dolge čakalne vrste v Borovnici nedopustne

Krajani Koroške Bele opozorili na težave s prašenjem in hrupom

KOMENTARJI55

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
16. 04. 2026 12.00
Če bi pustili Duhovo na položaju, do tega nebi prišlo. ona bi vse uredila s fascikli.
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
16. 04. 2026 11.58
Ni zime. Bo Stevanovič nesel podatke Putinu. To so Trampovi hekerji.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
16. 04. 2026 12.00
Resnica pa taka.
Odgovori
0 0
Sumpres
16. 04. 2026 11.54
Ma to je Janša kriv, kdo pa drug?
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
16. 04. 2026 11.53
Jaz imam izpit za operaterja drona, danes so me že 2 x klicali iz ene številke iz ukrajine. Mislite, da je to povezano?
Odgovori
+1
3 2
markan3
16. 04. 2026 11.59
to je ziher bila @zmaga ukrajini 🙃
Odgovori
0 0
Skrajnc
16. 04. 2026 11.50
Janševa varnost že deluje,gremo ,gremo Janšisti.
Odgovori
-4
1 5
JanezNovakJohn
16. 04. 2026 11.56
Gremo gremo v Dobrunje!
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
16. 04. 2026 11.56
Skrajnc, kaj bi rad povedal, kaj ima Janša s tem?
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
16. 04. 2026 11.59
Ubogi
Odgovori
0 0
Uroš
16. 04. 2026 11.49
kaj pa o kibernetskem vdoru v golobov instagram račun je že kaj novegaiz tujine? al bo isto kot z njegovim računom v romunij, ništa.
Odgovori
+5
5 0
ptuj.si
16. 04. 2026 11.54
Vsa evropa to rešuje. nisi vedel? :)
Odgovori
+1
1 0
peglezn
16. 04. 2026 11.49
hej levaci, kako komentirate članek na bosanskem biznisinfo, da je GEN-I Bosna pri dveh zaposlenih ustvaril 177 mio € prometa in samo cca. 2.500 € dobička? sprašujem vas, ker se spoznate na levo ekonomijo. Marža oz. dobiček 0,0014 %?
Odgovori
+2
4 2
nekivmes
16. 04. 2026 11.49
hitro....kje je Nika...ona je glavna agentka sove da tole reši
Odgovori
+3
4 1
koral45
16. 04. 2026 11.49
Sedaj bo Putin na tekočem z vsem kar se dogaja v Sloveniji iz prve roke, pravim smo prepustili dostop do podatkov.
Odgovori
-1
1 2
Rdečimesečnik
16. 04. 2026 11.47
Plešite
Odgovori
+0
2 2
BBcc
16. 04. 2026 11.47
Škoda časa. Pod Janšo bojo drone prodali.
Odgovori
-1
3 4
nekivmes
16. 04. 2026 11.48
hahah smrk smrk a še kr jokata hzs crist keri bedniki
Odgovori
+0
3 3
BBcc
16. 04. 2026 11.55
A jokaš bednik. Kar nadaljuj. Pa obriši si smrklje.😅
Odgovori
-1
1 2
tamiflu
16. 04. 2026 11.46
janša zbira podatke o operaterjih dronov, da bi jih po potrebi izsiljevalsko novačil v svojo para...
Odgovori
+1
2 1
kita 1111
16. 04. 2026 11.45
Agent Nika je že na delu ,da ugotovi kdo so hekerji
Odgovori
+2
4 2
Castrum
16. 04. 2026 11.44
Madijopovero, postajamo popolna banana država. Kdor ima pet minut, se norčuje iz slovenskih varnostnih organov.
Odgovori
+1
3 2
stoinena
16. 04. 2026 11.49
v sloveniji so edini učinkoviti varuhi, sosedje, ki vohunijo in čvekajo non stop. niti p*)nit ne moreš, da en vejo. ;D
Odgovori
+2
2 0
MAGAvojc
16. 04. 2026 11.42
rabjo operaterje v ukriani krasni
Odgovori
+0
1 1
bik123
16. 04. 2026 11.39
spet kibernetski napad...lahko jih svoboda malo svetuje, oni so specialci za te napade
Odgovori
-2
3 5
ČrnaKocka
16. 04. 2026 11.36
In kaj jaz kot pilot sedaj naredim? Na kaj moram biti pozoren? Predvsem.me pa zanima ali imamo samo v Sloveniji tako šalabajzerski sistem, da lahko vsaj najdtnik vdere v njega!? Torej v kolikor kaj zaznam, tožim agencijo UAS?
Odgovori
-4
3 7
Zmaga Ukrajini
16. 04. 2026 11.38
Ne, raje se sprašuj kje sta "Nikica" in Jenull.
Odgovori
-2
5 7
ČrnaKocka
16. 04. 2026 11.42
Saj se in to od volitev naprej. Takšno željo sem imel dočakat dan, da odkoraka Urška KZ, ter Fajonova in to sem dočakal. Tudi to bom dočakal, da se Jenulček in Kovačeva spakirata vstran od korita, kjer sta se napajala. Morda Jenul pumpa gume in špana napere ...
Odgovori
-1
5 6
ČrnaKocka
16. 04. 2026 11.44
Ne vem zakaj minusi? To moraš bit res mentalno moten, da na takšen komentar stisneš minus. Jaz se zdaj resno sprašujem, kakšne so lahko posledice in nerazgledan človek ti na to pritisne minus! Hja svašta ..
Odgovori
-1
3 4
markan3
16. 04. 2026 11.46
@ćrnakocka, ti bi bil IDEALEN tipćek za @zmaga ukrajin 😁
Odgovori
+0
1 1
ČrnaKocka
16. 04. 2026 11.50
Jaz sem proti Ukrajini! Pa moj vzdevek ni srbski kot si napisal ćrna, ampak je Č kot Čevap .. Črna
Odgovori
+1
2 1
markan3
16. 04. 2026 11.57
@ćrnakocka, ne nateHuj se preveć 😁🧨🥂🤙
Odgovori
0 0
BBcc
16. 04. 2026 11.33
Pod Janšo bojo droni prodani. Tako, da ni panike.
Odgovori
-1
5 6
Kakosmodanes
16. 04. 2026 11.33
In kaj, sedaj lahko pričakujem povabilo v Ukrajino. Ali je kaj drugega.
Odgovori
+6
6 0
jedupančpil
16. 04. 2026 11.32
krneki.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje
Izjemno pomemben je za naše telo, a ga skoraj vsem primanjkuje
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
cekin
Portal
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641