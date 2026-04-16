Hekerji vdrli v agencijo za civilno letalstvo: zajeti podatki pilotov dronov

"Obveščamo vse operaterje sistemov brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo, da je prišlo do nepooblaščenega vstopa v spletno aplikacijo UAS repozitorij," je Agencija za civilno letalstvo sporočila na svoji spletni strani.
Kot so dodali, so bili domnevno zajeti osebni podatki velikega števila uporabnikov, in sicer operaterjev ali pilotov. "Zaradi tega lahko potencialno pride do zlorabe osebnih podatkov," opozarjajo.
Dodajajo, da je agencija je v sodelovanju s Policijo in Uradom RS za informacijsko varnost nemudoma pristopila k zaščitnim ukrepom za zamejitev nadaljnjega odtekanja osebnih podatkov. V zvezi s tem je nemudoma blokirala vse dostope.
Izvajajo tudi dodatno varnostno nadgradnjo aplikacije, incident pa so v skladu z zakonom priglasili odzivnemu centru za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave (SIGOV-CERT).
Več podrobnosti zaradi preiskave ne razkrivajo. O kibernetskem napadu je prvi poročal N1.
Strokovnjak: Glavno vprašanje je, kaj to pomeni za delovanje agencije
Strokovnjak za informacijsko varnost Igor Bernik ob tem opozarja, da je treba ločiti oz. ugotoviti, ali je bilo s kibernetskim napadom okrnjeno poslovanje osnovne dejavnosti ali ne. To je trenutno osnovno vprašanje, poudarja.
Ob tem je dodal, da je tudi kraja osebnih podatkov problematična ter da je ne smemo zanemariti, a "v vsaki industriji imamo poslovanje, ki mora teči". "Če to ne, potem je tu velika težava," je dejal. "Vprašanje je torej, kaj kibernetski napad pomeni za agencijo."
Spomnil je tudi na obsežen kibernetski napad na skupino HSE pred tremi leti, ki pa ni onemogočil delovanja elektrarn znotraj skupine.
