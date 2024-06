Hekerske skupine: nekatere brišejo podatke, druge vohunijo za tuje vlade

Nedelujoče spletne strani, ukradena gesla in osebni podatki, so tudi pri nas rezultat vedno bolj premišljenih in sistematskih hekerskih napadov. Nekateri so namenjeni uničevanju podatkov in povzročanju kaosa, drugi kradejo državne, vojaške in poslovne skrivnosti, strokovnjaki pa opažajo tudi porast programov, ki kradejo osebne podatke, ki jih hekerji nato prodajajo na ilegalnih spletnih tržnicah. Posamezniki, podjetja in državni aparati tudi v Sloveniji pa se s številnimi hekerskimi napadi soočajo predvsem po začetku vojne v Ukrajini. Na konferenci Risk smo se pogovarjali z nekaterimi največjimi strokovnjaki na področju kibernetske varnosti, ki opozarjajo, da smo kljub zaščitni tehnologiji še vedno največja grožnja prav uporabniki sami.