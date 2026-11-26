Okoli 12. ure je eden od zaposlenih v obratu za proizvodnjo salam med kontrolo po naključju opazil, da je temperatura v zamrzovalni komori nastavljena na 100 stopinj Celzija.

Ker so vedeli, da so se takšni dogodki pred kratkim dogajali po Evropi, so takoj posumili na kibernetski napad in preverili tudi hladilnike in skrinje v njihovih drugih enotah in napako odkrili še v klavnici in hladilniku v eni od trgovin, kjer je bila temperatura namesto na 2–3 stopinji Celzija nastavljena na 20 stopinj Celzija, nam je pojasnil Šavle.

Temperature v vseh hladilnicah in komorah nadzorujejo prek sistema, ki je vezan na internet, zato so vse hladilne sisteme iz omrežja odklopili in temperature nastavili ročno. Vrednost blaga, ki bi se lahko pokvarilo, ocenjujejo na okoli 250.000 evrov. K sreči so napako očitno opazili takoj, saj se temperatura še ni dvignila, s tem se tudi mesnine niso pokvarile, zagotavlja direktor.

V sistem za hlajenje se je takoj po ugotovljeni napaki skušal prijaviti njihov serviser, a je ob prijavi naletel na blokado, na ekranu pa se mu je prikazala slika Mattea Salvinija, italijanskega ministra. Pod njegovo fotografijo pa napis v italijanščini: "Zahvalite se stricu Matteu".