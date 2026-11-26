Okoli 12. ure je eden od zaposlenih v obratu za proizvodnjo salam med kontrolo po naključju opazil, da je temperatura v zamrzovalni komori nastavljena na 100 stopinj Celzija.
Ker so vedeli, da so se takšni dogodki pred kratkim dogajali po Evropi, so takoj posumili na kibernetski napad in preverili tudi hladilnike in skrinje v njihovih drugih enotah in napako odkrili še v klavnici in hladilniku v eni od trgovin, kjer je bila temperatura namesto na 2–3 stopinji Celzija nastavljena na 20 stopinj Celzija, nam je pojasnil Šavle.
Temperature v vseh hladilnicah in komorah nadzorujejo prek sistema, ki je vezan na internet, zato so vse hladilne sisteme iz omrežja odklopili in temperature nastavili ročno. Vrednost blaga, ki bi se lahko pokvarilo, ocenjujejo na okoli 250.000 evrov. K sreči so napako očitno opazili takoj, saj se temperatura še ni dvignila, s tem se tudi mesnine niso pokvarile, zagotavlja direktor.
V sistem za hlajenje se je takoj po ugotovljeni napaki skušal prijaviti njihov serviser, a je ob prijavi naletel na blokado, na ekranu pa se mu je prikazala slika Mattea Salvinija, italijanskega ministra. Pod njegovo fotografijo pa napis v italijanščini: "Zahvalite se stricu Matteu".
Temperature bodo fizično nadzorovali
"Smo prestrašeni. Zavedamo se ranljivosti, saj nam taka stvar lahko povzroči veliko škodo," priznava Šavle, ki sicer poudarja, da zadruga veliko vlaga tudi v področje kibernetske varnosti. Kot prvi ukrep so uvedli fizični nadzor, v sklopu katerega bodo zaposleni na nekaj ur pregledovali nastavljene temperature.
Sistem hlajenja sicer deluje tako, da se ob nenačrtovanem padcu temperature sproži alarm. Ker je v tem primeru temperaturo nekdo očitno spremenil v digitalnem sistemu, opozorila niso prejeli.
"Dogodek nas je presenetil, saj smo se s tem srečali prvič. Sprašujemo se, kaj bi se zgodilo, če bi se napad zgodil med vikendom, ko v obratih ni zaposlenih," še pravi Šavle. Kdo bi lahko stal za napadom, ne vedo.
Dogodek bodo prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, obvestili so tudi Zadružno zvezo Slovenije, da o morebitnih napadih obvesti ostale trgovce.
Salamerija Alpija je del Kmetijske zadruge Tolmin, v katero so vključene kmetije iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, pridruženih je tudi nekaj članov z Banjške planote iz občine Kanal.
Vprašanja o še morebitnih drugih takih primerih smo poslali tudi na SI-Cert, njihove odgovore še čakamo.
Podobni napadi na hladilnike so se zgodili že v začetku novembra, ko je bilo tarča napadov na desetine trgovin po vsej Evropi. V hladilnikih in zamrzovalnikih se je temperatura povzpela tudi do 50 stopinj Celzija. O napadih so nato poročali tudi iz Belgije, Luksemburga, Švedske, Irske, Nizozemske in Estonije.
Še pred tem se je hekerski napad na hladilnike zgodil v začetku oktobra, ko so bile tarča francoske verige supermarketov. Napad je prizadel več sto trgovin po državi.
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