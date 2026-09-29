Helblova po zasegu sadike konoplje pretresena, Levica: dvojna merila SDS

Policisti so prejšnji teden na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl opravili hišno preiskavo ter na vrtu našli in zasegli sadiko konoplje. Helbl se je na dogodek v ponedeljek zvečer odzvala z zapisom na družbenih omrežjih in med drugim sporočila, da jo je dogodek pretresel, "kot ženo in človeka".

"Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma. (...) Ostaja vprašanje, ali je bilo zaradi ene sadike res potrebno vse to. (...) Želim samo povedati, kako zelo nemočnega se lahko počuti človek, ko je nenadoma postavljen v takšno situacijo. Ena sadika. Bolan človek. Naš dom. In izkušnja, ki je ne bomo hitro pozabili," je zapisala.

Premier Janez Janša je ob robu redne seje DZ odgovoril na novinarsko vprašanje o tem incidentu in dejal, da je prebral zgolj njen zapis.