Helblova po zasegu sadike konoplje pretresena, Levica: dvojna merila SDS

Policisti so prejšnji teden na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl opravili hišno preiskavo ter na vrtu našli in zasegli sadiko konoplje. Helbl se je na dogodek v ponedeljek zvečer odzvala z zapisom na družbenih omrežjih in med drugim sporočila, da jo je dogodek pretresel, "kot ženo in človeka".
"Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma. (...) Ostaja vprašanje, ali je bilo zaradi ene sadike res potrebno vse to. (...) Želim samo povedati, kako zelo nemočnega se lahko počuti človek, ko je nenadoma postavljen v takšno situacijo. Ena sadika. Bolan človek. Naš dom. In izkušnja, ki je ne bomo hitro pozabili," je zapisala.
Premier Janez Janša je ob robu redne seje DZ odgovoril na novinarsko vprašanje o tem incidentu in dejal, da je prebral zgolj njen zapis.
"Piše, da je šlo za eno sadiko konoplje, in z eno sadiko konoplje so policija, tožilstvo in sodišče dobili odredbo za hišno preiskavo. Mogoče je bil sum utemeljen, mogoče ni bil. Ampak poznamo druge primere, da zdaj ne navajam konkretnih imen konkretnih poslancev, ki sedijo tukaj, kjer je šlo za neposredne obtožbe, da nekdo pač uporablja ali pa zlorablja še hujšo drogo, pa ni nobene hišne preiskave," je dejal.
Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem v izjavi ob robu seje DZ menila, da to znova kaže, kako predstavniki desnice in SDS nečemu javno nasprotujejo, v zasebnosti pa počnejo točno tiste stvari, ki jih javno zavračajo.
Spomnila je, da je Helbl kot poslanka SDS skupaj s svojo stranko v mandatu prejšnje vlade na referendumu nasprotovala legalizaciji konoplje v zdravstvene namene. "Zase ena merila, za druge drugačna merila. Oni lahko imajo to ilegalno na vrtu za zdravljenje in lajšanje bolečin, drugim pa to pravico odrekajo. Enako se dogaja pri vseh drugih stvareh, za nas ena merila, za SDS pa druga," je dodala Vrečko.
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