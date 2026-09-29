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Helblova po zasegu sadike konoplje pretresena, Levica: dvojna merila SDS

Ljubljana, 29. 09. 2026 12.48 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Poslansko vprašanje Alenke Helbl iz SDS se je nanašalo na dolgotrajno oskrbo.

Zaseg sadike konoplje na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi je med politiki sprožil različne odzive. Premier Janez Janša je prst uperil v "druge primere, ko nekdo uporablja še hujšo drogo", pa ni nobene hišne preiskave. V Levici pa SDS očitajo dvojna merila, ko v zasebnosti počnejo nekaj, čemur javno nasprotujejo.

Policisti so prejšnji teden na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl opravili hišno preiskavo ter na vrtu našli in zasegli sadiko konoplje. Helbl se je na dogodek v ponedeljek zvečer odzvala z zapisom na družbenih omrežjih in med drugim sporočila, da jo je dogodek pretresel, "kot ženo in človeka".

"Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma. (...) Ostaja vprašanje, ali je bilo zaradi ene sadike res potrebno vse to. (...) Želim samo povedati, kako zelo nemočnega se lahko počuti človek, ko je nenadoma postavljen v takšno situacijo. Ena sadika. Bolan človek. Naš dom. In izkušnja, ki je ne bomo hitro pozabili," je zapisala.

Premier Janez Janša je ob robu redne seje DZ odgovoril na novinarsko vprašanje o tem incidentu in dejal, da je prebral zgolj njen zapis.

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"Piše, da je šlo za eno sadiko konoplje, in z eno sadiko konoplje so policija, tožilstvo in sodišče dobili odredbo za hišno preiskavo. Mogoče je bil sum utemeljen, mogoče ni bil. Ampak poznamo druge primere, da zdaj ne navajam konkretnih imen konkretnih poslancev, ki sedijo tukaj, kjer je šlo za neposredne obtožbe, da nekdo pač uporablja ali pa zlorablja še hujšo drogo, pa ni nobene hišne preiskave," je dejal.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem v izjavi ob robu seje DZ menila, da to znova kaže, kako predstavniki desnice in SDS nečemu javno nasprotujejo, v zasebnosti pa počnejo točno tiste stvari, ki jih javno zavračajo.

Spomnila je, da je Helbl kot poslanka SDS skupaj s svojo stranko v mandatu prejšnje vlade na referendumu nasprotovala legalizaciji konoplje v zdravstvene namene. "Zase ena merila, za druge drugačna merila. Oni lahko imajo to ilegalno na vrtu za zdravljenje in lajšanje bolečin, drugim pa to pravico odrekajo. Enako se dogaja pri vseh drugih stvareh, za nas ena merila, za SDS pa druga," je dodala Vrečko.

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KOMENTARJI8

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abigail
29. 09. 2026 15.15
No, saj sadika konoplje - pa četudi bi jih bilo malo več - res ni noben poseben kriminal, če človek to uporablja zase. Samo bodite vendar dosledni v svojih izjavah in zahtevah do drugih.
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0 0
jtrogar
29. 09. 2026 15.06
Trenutna vlada RS bo tako izigrala slovenski narod, da si še dolgo ne bomo opomogli. Samo spomnim na Madžarsko. Poteka popolni amerikanizem. Plačljivo zdravstvo, šolstvo, nadzor nad javnim medijem, privilegije bogatim, zagovarjanje več kot očitnega genocida, druženje z vojnimi zločinci, sovraštvo do drugače mislečih, laž postaja resnica, ustvarjanje kaosa, rop pokojninske blagajne, rop zdravstvene blagajne,...Kadar ob novih interventnih zakonih gospodarska, obrtno-podjetniška, trgovinska, zdravstvena in kmetijska zbornica molčijo se narodu slabo piše. Kot Madžari sedaj sovražijo Orbana, bomo tudi mi Janševo vladanje, ko se bo vse to zgodilo. On igra na karto slovenskih vernikov, RKC mu pri tem pomaga. To je zgodovinsko preizkušen recept. Počneš lahko vse, saj ti bo po spovedi in naloženi pokori vse odpuščeno. Kako lahko zagovorniki sedanje vlade zagovarjate ljudi, katerim je pobijanje več deset tisoč otrok normalna stvar. Vera uči drugače. Pa ne zagovarjam prejšnje vlade, ampak to kar se dogaja sedaj nas bo pokopalo. Kaj bomo odgovorili našim otrokom ko odrastejo na vprašanje zakaj smo dopustili vse to. Prihaja črna doba avtokracije, naše življenje pa je tako kratko.
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-1
0 1
Mikl
29. 09. 2026 15.00
Ko Levica bolnega človeka pribija na križ zaradi uporabe konoplje in gleda stran, ko se leva scena drogira v Fotopubu
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-1
1 2
kapljač1
29. 09. 2026 14.57
Pokazatelj da se v SDS drogirajo, da so alkoholiki, vozijo pijani, druge bi pa javno obtoževali Konzuma in še česa več, jih osebno diskvalificirali. "Čisto po stilu Breznika" Še več, so glasno proti legalizaciji konoplje , ki bi koristila vsem bolnim. Sami pa se jo brezskrbno poslužujejo ilegalno. "Helblova" Kot tudi ne plačujejo davkov in ker "stiskajo mednožja" tudi sodnikom in ostalim organom čisto "po Vizjakovo". "Na oblast prihajajo Po pomoči tujcev Izrael, Dodik in njegova semena -Prodanovići". IN Ker je policija tokrat "Matozova igrača" , odvetnika vseh maž, je ta dogodek nujno jemati resneje. Lahko potegne celoten plaz preiskav z namenom najmanj "utišanja nasprotnikov" v večini, nekaj teh s kolateralnimi škodami , nekaj nedolžnih, nekaj svojih , lepše slike svojega scenarija in učinka radi na ljudi, ki nimajo "pameti na ramenih zgolj v riti". Javnost pa bodo tako CetkvenoDesni "tolažili", češ vsi smo pred zakonom enaki, in nam bodo pod nos kazali ta primer njihove visoke članice," kako so dosledni tudi v primerih z eno samo sadiko konoplje" in še to zgolj z namenom samozdravljenja, Še več , zakaj tako mislim, ker je informacijo policiji lahko podal samo nekdo iz SDS, ti so v družbi strogo izolirani in se družijo samo med seboj, kateremu se je član Helblove družine ali zaupal ali pa je bila javna tajna sebi enakih in ker so vedeli, da se gre za minimalislističen prekršek, učinek v javnosti po bo velik, kaj velik ogromen, zato ni bilo težko zlorabiti svojega, že Jer Janši so "njegovi kolegi že tako dežurne žrtve v naravi ", da bi niti iz ozadja razširili na vse ostale funkcionarje . Helblova je funkcionar SDS, ni Snažilka v SDS ,zato lahko pomeni po Janševo " Rezanje glav , zgodovinska Noč dolgih nožev, Malo drugače" . Če ne takoj, pa v prihodnje!
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+2
3 1
BBcc
29. 09. 2026 14.52
Sdsovci kje ste sedaj. Aja SDS mladini dajete to.
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+1
1 0
zmerni pesimist
29. 09. 2026 14.21
Malega moraš po prstih ker velikega si ne upaš razumete
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-1
0 1
baldahin
29. 09. 2026 14.08
Opozicijski stranki SDS in NSi konsistentno nasprotujeta vsakršni obliki liberalizacije ali legalizacije konoplje za osebno rabo. Kaj zdaj bevskate vsepovprek? Helblova pa bi naj bila izjema, ker je SDS ali kaj?
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+2
3 1
baldahin
29. 09. 2026 14.12
*Koalicijski stranki
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0 0
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