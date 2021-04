Helena Blagne je končno spregovorila!

»Navdušena sem nad odličnimi WaterOut EXTREME napitki, trenutno uporabljam njihovo različico v mini stekleničkah WaterOut Shots . Zame osebno je slednje zelo priročno, saj napitek lahko spravim v torbico, grem po opravkih in si ga privoščim 'on the go'. Fantastična rešitev !«

In kateri od SlimJOY izdelkov za hujšanje so ji najljubši?

»O ja , seveda se srečujem (smeh) in to s trdovratnim nabiranjem maščobe na bokih, trebuhu, stegnih , kar je tipično ženski problem. Sama se z omenjenim ponavljajočim problemom spopadam z vadbo, prehrano in dobrimi prehrambenimi dodatki . K slednjim vsekakor spadajo SlimJOY-jevi izdelki .«

Dobro se tudi zaveda, da je potrebno vlagati tudi nekaj truda : »Potrebne so zdrava mera, posluh do lastnega telesa, vadba, prehrana, prehrambeni dodatki, vitamini ... Pred poletjem pa seveda še več discipline, da dosežemo željene rezultate.«

Napitki WaterOut so zasnovani tako, da hitro in učinkovito pomagajo odplakniti odvečno vodo, ki ovira hujšanje, povzroča zabuhlost in otečenost, ter zadržuje toksine. WaterOut s pomočjo visoko učinkovitih patentiranih rastlinskih izvlečkov telesu prinese hitro olajšanje in pospeši hujšanje.

Helena je bila iskrena in nam je priznala, da jo je s SlimJOY-jem seznanila prijateljica, ki je z njim izgubila kar nekaj kilogramov.

»Seveda sem morala izdelek karseda hitro preikusiti. In povem vam zadeva enostavno deluje! Odplakne odvečno vodo, zmanjšuje trdovraten celulit, reši vas napihnjenosti in kar je še kako pomembno – reši vas odvečnih toksinov ki se vam dnevno nabirajo v telesu.«

Ampak zakaj ravno SlimJOY?

Helenine vrednote so jasne: »Zame osebno je prvotnega pomena, da so izdelki varni inpopolnoma naravni. Poleg tega, da so učinki hitri in vidni, so tudi dobrega okusa, da pa preverjeno dobro delujejo, sem preizkusilasama osebno. Nikoli pač ne bi zagovarjala izdelka, ki ga ne bi prej testirala.«

SlimJOY priporoča vsem, ki jim je v prvi vrsti mar za zdravje. »Nadalje tistim, ki imajo probleme z odvečno težo in si resnično želijo narediti nekaj dobrega zase in s tem posledično za svojo boljšo samozavest. In pa nenazadnje vsem, ki se imajo radi in bi se v svoji koži radi karseda dobro počutili.«

»Bodite močni, ohranite dnevno rutino, ne zanemarite se. Postavite si dosegljive cilje in ne sprejmite manj kot si zaslužite. Zaradi sebe.«

