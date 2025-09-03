Poklukar prepričan v pravilnost postopka, Horvat zahteva Računsko sodišče

Poklukar je svojo najavo o skorajšnjem podpisu pogodbe oprl na poročilo o notranji reviziji, ki ni ugotovila nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila in ki jo je naročil sam, potem ko so v javnost pricurljali posnetki, na katerih pripadniki policijske enote izražajo željo, da bi dobili helikopterje Leonardo, ki jih že uporabljajo.
Kljub temu da je ministrstvo najprej trdilo, da gre za ponovljen razpis in zato ne morejo upoštevati zahtev stroke, čeprav se je kasneje izkazalo, da gre za nov razpis, in kljub temu da sta krovni organizaciji reševalcev nujne helikopterske pomoči in urgentnih zdravnikov dejali, da izbran helikopter Leonardo ne izpolnjuje zahtev iz razpisa, ki zahteva možnost intubiranja poškodovanca pri glavi in da ta nakup pomeni nadaljevanje improvizacije pri izvajanju nujne medicinske pomoči.
Komisija za nadzor javnih financ je tudi z glasovi poslancev SD sprejela sklep, da revizijo nakupa helikopterjev opravi računsko sodišče.
Notranja revizija ali tudi Računsko sodišče?
Poslanec NSi Horvat je v soočenju izrazil močno zaskrbljenost nad ministrovim vztrajanjem. Dejal je, da je napovedani podpis pogodbe dejansko posmehovanje davkoplačevalcem, še posebej, ker so ti prispevali več kot 32 milijonov evrov. Kritiziral je tudi ministrovo ignoriranje strokovnih pomislekov, saj krovne organizacije reševalcev in urgentnih zdravnikov opozarjajo, da helikopter Leonardo ne ustreza vsem razpisnim zahtevam in da bo njegov nakup pomenil le nadaljevanje začasnih rešitev v helikopterski nujni medicinski pomoči. Horvat je poudaril, da bi bil minister "pravi", če bi počakal na poročilo Računskega sodišča, k čemur je pozvala tudi komisija s podporo vladnih poslancev Socialnih demokratov.
Minister Poklukar je na Horvatove očitke odgovoril s trditvijo, da je "večina pripomb stroke je bila upoštevanih in da je stroka tiho, ker je ni bilo v državni zbor", kar nakazuje na razdeljeno mnenje med strokovnjaki. Horvat je to trditev zavrnil in dejal, da strokovnjaki ne želijo biti del politike, vendar so svoje pisno mnenje, ki je "izjemno obremenjujoče za gospoda ministra", že predložili in odločno nasprotujejo nakupu helikopterja.
Horvat je kritično opozoril, da se je minister Poklukar že večkrat ujel v lastno past. Kot primer je navedel prvotno trditev, da je vse zakonito, ki ji je sledila odločitev za interno revizijo, šele potem ko so se v javnosti pojavili posnetki, ki so dajali prednost helikopterjem Leonardo. To je Horvat ostro primerjal z absurdno situacijo, "kot da bi vi lisici zaupali, da šteje vaše kokoši v vašem kokošnjaku". Vztrajal je, da bi minister moral počakati na Računsko sodišče in poudarjal, da podpis pogodbe ni le pravna formalnost, temveč odgovornost do javnih financ in stroke.
Poklukar je spomnil, da Nova Slovenija ni vzpostavila funkcionalne helikopterske nujne medicinske pomoči v svojih dosedanjih vladah. Poudaril je, da si opozicija želi privatizacije te storitve, verjetno s privatnim helikopterjem Airbus, čemur se njegova vlada upira. Minister zagotavlja, da bo HNMP ostala javna storitev in da bosta dva nova namenska helikopterja izboljšala obstoječi sistem, ki danes deluje z nekaj improvizacije.
Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.