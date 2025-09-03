Poklukar prepričan v pravilnost postopka, Horvat zahteva Računsko sodišče

V naslednjih dneh že najavljam slovesen podpis pogodbe z družbo Leonardo v letalski policijski enoti na Brniku, je po seji komisije za nadzor javnih financ, ki je sprejela sklep, da ministru predlaga, da ponovi razpis in spremeni tehnične specifikacije naročila 32 milijonov evrov vrednih helikopterjev, ki jih bodo uporabljali za nujno medicinsko pomoč in nakupu, kateremu je stroka nasprotovala, napovedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Poleg njega je v studio oddaje 24UR ZVEČER prišel tudi poslanec NSi Jožef Horvat. Medtem ko Poklukar trdi, da je notranja revizija potrdila pravilnost postopka, Horvat zahteva neodvisen pregled Računskega sodišča.

Poklukar je svojo najavo o skorajšnjem podpisu pogodbe oprl na poročilo o notranji reviziji, ki ni ugotovila nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila in ki jo je naročil sam, potem ko so v javnost pricurljali posnetki, na katerih pripadniki policijske enote izražajo željo, da bi dobili helikopterje Leonardo, ki jih že uporabljajo.

Kljub temu da je ministrstvo najprej trdilo, da gre za ponovljen razpis in zato ne morejo upoštevati zahtev stroke, čeprav se je kasneje izkazalo, da gre za nov razpis, in kljub temu da sta krovni organizaciji reševalcev nujne helikopterske pomoči in urgentnih zdravnikov dejali, da izbran helikopter Leonardo ne izpolnjuje zahtev iz razpisa, ki zahteva možnost intubiranja poškodovanca pri glavi in da ta nakup pomeni nadaljevanje improvizacije pri izvajanju nujne medicinske pomoči. Komisija za nadzor javnih financ je tudi z glasovi poslancev SD sprejela sklep, da revizijo nakupa helikopterjev opravi računsko sodišče.

Notranja revizija ali tudi Računsko sodišče?

Poslanec NSi Horvat je v soočenju izrazil močno zaskrbljenost nad ministrovim vztrajanjem. Dejal je, da je napovedani podpis pogodbe dejansko posmehovanje davkoplačevalcem, še posebej, ker so ti prispevali več kot 32 milijonov evrov. Kritiziral je tudi ministrovo ignoriranje strokovnih pomislekov, saj krovne organizacije reševalcev in urgentnih zdravnikov opozarjajo, da helikopter Leonardo ne ustreza vsem razpisnim zahtevam in da bo njegov nakup pomenil le nadaljevanje začasnih rešitev v helikopterski nujni medicinski pomoči. Horvat je poudaril, da bi bil minister "pravi", če bi počakal na poročilo Računskega sodišča, k čemur je pozvala tudi komisija s podporo vladnih poslancev Socialnih demokratov. Minister Poklukar je na Horvatove očitke odgovoril s trditvijo, da je "večina pripomb stroke je bila upoštevanih in da je stroka tiho, ker je ni bilo v državni zbor", kar nakazuje na razdeljeno mnenje med strokovnjaki. Horvat je to trditev zavrnil in dejal, da strokovnjaki ne želijo biti del politike, vendar so svoje pisno mnenje, ki je "izjemno obremenjujoče za gospoda ministra", že predložili in odločno nasprotujejo nakupu helikopterja.

