Helikopter ob vzletu odpihnil gradbeno ograjo na kolesarko in jo poškodoval

Kolesarka se je junija 2019 huje poškodovala, potem ko so sunki vetra, ki jih je ob vzletu sprožil vojaški helikopter, nanjo podrli gradbeno grajo. Kolesarka je ob padcu s kolesa z glavo udarila ob tla, poroča spletni Dnevnik.

Takoj po nesreči so kolesarko odpeljali v UKC, kjer so ugotovili, da je imela na glavi šest centimetrov veliko krvavečo rano, zaradi česar je prejela šest šivov. Imela je tudi pretres možganov, nekaj časa pa je bila v nezavesti. Ob padcu si je poškodovala desno ramo, bolečine je imela v predelu kolka, nalomljeni sta bili sramna kost in ključnica.

Zaradi poškodb je morala občanka prestati več operacij. Nato je dalj časa težko dvigovala roke, skoraj pol leta je morala hoditi z berglami, imela pa je več terapij, tudi v zdraviliščih. Migrene, bruhanje, glavoboli niso nikoli povsem prenehali, poroča medij.

Občanka pričakuje določeno odškodnino za prestane bolečine, zdravljenje in za spremembo načina življenja. Kdo pa je za nastale poškodbe odgovoren in kdo bo kolesarki izplačal odškodnino? Ministrstvi za obrambo in za zdravje se izgovarjata in med seboj prelagata odgovornost.