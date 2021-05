Chinook odpeljal poškodovanega Tigra domov

Helikopter je pristal na obrežju reke Save nedaleč od gradu Rajhenburg. Pred prihodom desettonskega dvomotornega transportnega helikopterja CH-47 Chinook, ki ga vojske uporabljajo tudi za prevoz vojakov in drugega tovora, so pripadniki španske vojske odstranili krake in repni rotor, pri tem pa so jim pomagali tudi slovenski vojaki. SV je namreč poskrbela za prevoz odstranjenih delov helikopterja. Chinook je nato ponesrečeni helikopter Eurocopter Tiger prepeljal na vojaško letališče Cerklje ob Krki, kjer bo počakal, da ga Španci odpeljejo domov.