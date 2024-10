Vlada v nabavo dveh novih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP), ki jo trenutno izvaja Slovenska vojska, bo po načrtih leta 2026 prešla pod okrilje policije. Ta jo bo izvajala z namenskima helikopterjema, s katerima bo izvajala tudi medbolnišnične helikopterske prevoze in helikopterske prevoze otrok v inkubatorjih.

Ministrstvo za notranje zadeve je tako že pristopilo k aktivnostim za nakup helikopterjev. Prioritetno sedaj pripravljajo javno naročilo, so za STA potrdili na ministrstvu.

Za plačilo avansa so v letošnjem letu predvideli okoli šest milijonov evrov, medtem ko je izhodiščna vrednost projekta do konca leta 2027 določena pri 37,5 milijonih evrov.

Vlada je policiji poleti za letos že zagotovila pravice porabe iz splošne proračunske rezervacije za investicije in materialne stroške v višini 7,96 milijona evrov, iz teh sredstev pa bodo torej zagotovili tudi omenjeno aro za nakup helikopterjev, so tedaj pojasnili pristojni. Pravice porabe so načrtovane tudi s predlogom proračuna za leti 2025 in 2026, in sicer tako za nakup helikopterjev kot tudi ostalih stroškov policije, vezanih na izvajanje HNMP, pa so zapisali v sporočilo po današnji vladni seji.

Prenosno medicinsko opremo in pripomočke za delo medicinskih ekip HNMP bodo nabavljali v ločenem postopku. Za zagotovitev sredstev je zadolženo ministrstvo za zdravje, so dodali.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je junija sklep vlade o prenosu pristojnosti za izvajanje HNMP na policijo označila za prelomnico. Namenska helikopterja bosta namreč omogočila hitrejše in bolj učinkovito reševanje življenj, je dejala. HNMP namreč pomembno skrajša čas prihoda hudo bolnih oziroma poškodovanih pacientov v bolnišnico in poveča možnost za njihovo preživetje, je poudarila.

Helikopterji, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč, morajo kateri koli del države doseči v 15 do 20 minutah. Sprva bo reševanje potekalo iz baze na brniškem letališču, ki jo bodo morali prilagoditi, in iz baze na mariborskem letališču, ki jo bodo morali še vzpostaviti. Treba pa bo vzpostaviti tudi celostno mrežo heliportov v bolnišnicah, ki jih še nimajo.

Analiza je pokazala, da bi intervencijo helikopterja potrebovali pri 1275 intervencijah letno, so poleti navedli na ministrstvu za zdravje.