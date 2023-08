Ko nemški helikopter dvigne tovornjak z bagrom

Slovenjgraško letališče se je te dni spremenilo v pravi logistični center, od koder z vojaškimi helikopterji vozijo potrebno pomoč, ki prihaja z različnih koncev Slovenije in tujine. Nemški dvomotorni transportni helikopter je na prizadeta območja odnesel tudi tovornjak, na katerem je bil natovorjen še bager.

Na Koroškem se nadaljuje okrepljena helikopterska pomoč. Helikopterjem Slovenske vojske in Policije pri transportu opreme in sanitetnega materiala pomagata dva nemška transportna helikopterja. Nemški Sikorsky CH-53 Sea Stallion je med drugim uspešno naložil in odnesel tovornjak, na katerem je bil naložen še manjši bager. V času dviga so bili še trije helikopterji prizemljeni, še eden pa ravno v fazi vzleta, je vidno s fotografij in videoposnetkov. Da je pomoč na nebu res dobrodošla, priča tudi podatek, da helikopter s slovenjgraškega letališča do Črne potrebuje le okoli devet minut. Na prizadeta območja lahko po zraku v izjemno kratkem času prenesejo tudi vso težko mehanizacijo, ki jo potrebujejo pri odpravljanju posledic ujme.

icon-expand Nemški helikopter pri transportu tovornjaka z bagrom. FOTO: Bralec

Dostop do letališča v Slovenj Gradcu sicer zaradi varnosti te dni varujejo gasilci. "Prebivalce prosimo, naj ne hodijo v bližino vzletno-pristajalne steze," ob povečanem prometu pozivajo na slovenjgraški občini. Že v sredo je nemška letalska enota na Twitterju zapisala, da so bili v zraku več kot šest ur. V delovnem času so premaknili za 16,5 tone materiala in 58 ljudi. Zvečer je sledil pregled opreme in priprave na nov delovni dan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Slovenijo so prišli tudi helikopterji iz Srbije in Madžarske ter največji med njimi, španski chinook H-47, ki bo v Zgornjo Mežiško dolino prepeljal najtežji tovor, to je gradbene stroje, so na svoji spletni strani zapisali pri Mestni občini Slovenj Gradec.