'Moderni, hitri in prostorni': SV bo dobila šest novih helikopterjev AW139M

AW139M je vojaška različica helikopterja AW139. Zasnovan je bil za izvajanje širokega spektra nočnih in dnevnih misij v najzahtevnejših okoljih. Kljub temu da gre za vojaško različico helikopterja, pa bo veliko pridodal sistemu zaščite in reševanja. Gre namreč za zmogljiv, hiter in prostoren helikopter, v katerem je prostora za do 15 potnikov. Primeren za izvajanje nalog iskanja in reševanja, med katere spada tudi gorsko reševanje. Prav tako pa je uporaben tudi pri gašenju požarov, saj naenkrat lahko odvrže do 2000 litrov vode.

Poleg tega bodo imeli helikopterji možnost montaže modula MEDEVAC/HNMP, ki bo izdelan po meri ter tako primeren za instrumente in opremo naših zdravstvenih ekip. Po naših informacijah naj bi šla Slovenija v nakup osmih novih modulov, štiri bodo namestili na AW139M, štiri pa na helikopterje Bell-412.

Kdaj bodo helikopterji v Sloveniji, zaenkrat še ni znano, saj naj bi se glede dobav uskladili v začetku leta 2024. Kot nam je pred kratkim pojasnil poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Janez Gaube, si letalstvo obeta tudi kadrovske okrepitve zaradi širitev flote in operacij. Trenutno se šola več kot 40 štipendistov, mnogi od njih za helikopterske pilote.