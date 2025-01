Kink odgovoril na očitke: Razpis ni prirejen, pomislili smo na vse aspekte

V javnosti prah dviguje 50-milijonski nakup dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Reševalec Robert Sabol v razpisu vidi več pomanjkljivosti, med drugim se sprašuje, ali gre za namenska ali večnamenska helikopterja, zakaj razpis vodi notranje ministrstvo in ne zdravstveno ter zakaj helikopter ne bi bil rumene barve, ki označuje NMP. Vodja letalske policijske enote Dejan Kink zagotavlja, da nobeden od helikopterjev ne bo uporabljen za policijske naloge, in odgovarja tudi na ostale očitke.

"Enonamenski helikopter za HNMP oziroma medicinski helikopter za HNMP pomeni helikopter, ki je namenjen samo za potrebe HNMP in ga ne delimo z nobenimi drugimi službami, kot to počnemo danes. Poleg tega mora biti ustrezno opremljen v notranjosti, kar pomeni, da zagotavlja optimalno delo ekipam HNMP," je povedal vodja helikopterske nujne pomoči na Brniku Uroš Lampič in dodal, da bi bilo primerno, da bi bil helikopter tudi v barvah NMP. "Na ta način tudi ljudje vedo, da po njih prihaja ekipa, ki je reševalna, ki bo nudila nujno medicinsko pomoč; podobno, kot je analogija na cesti," je pojasnil. Vodja letalske policijske enote Dejan Kink je v oddaji 24UR ZVEČER zatrdil, da Policija kupuje dva nova namenska helikopterja za izvajanje nujne helikopterske medicinske pomoči. "Nobeden od dveh helikopterjev ne bo uporabljen za policijske naloge," je povedal in razložil, da ima Policija helikopterjev dovolj. Reševalec Robert Sabol je te argumente do neke mere sprejel, saj verjame, da ima Policija dovolj svojih resursov. "Osebno me je zmotilo teh osem sedežev in omemba državnega načrta. Naj povem, da je državni načrt vezan na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in z resursi nujne pomoči nima nič. Tako da če pride do državnega načrta aktivacije, mora služba nujne medicinske pomoči ohraniti svoje resurse, ker mora biti poskrbljeno tudi za ostale prebivalce, ki jih morda ne odnaša ravno voda," je povedal.

Kink je glede osmih sedežev povedal, da so drugotnega pomena. "Nabavljamo namenski helikopter. Jaz osebno si srčno želim, da nikoli ne bo potrebno osem sedežev montirati v helikopterje, niti v te namenske helikopterje. Ker če se bo to zgodilo, pomeni, da je v Sloveniji nekaj hudo narobe, da je ogroženo veliko število človeških življenj, ki jih je treba rešiti," je pojasnil. Sabol je na drugi strani povedal, da teh osem sedežev ni bilo nikoli zahtevanih, ministrstvo za zdravje jih namreč nikjer v zahtevah ne omenja. Državna sekretarka z ministrstva za notranje zadeve je sicer v torek dejala, da imajo veliko pomislekov tudi glede mnenja strokovnjakov, da imajo v razpisu druge interese in da je njem vse narobe. "Interesi so zelo jasni: reševanje človeških življenj. Kdorkoli špekulira tukaj z drugimi interesi, ga povabim, naj predstavi kakršnekoli dokaze v zvezi s tem," je odvrnil Sabol. Bo helikopter modre ali rumene barve? 'Barva ni nikjer predpisana' Kink je ponovno zatrdil, da se bo helikopter uporabljajo samo za izvajanje nujne medicinske pomoči in da jih za policijske namene ne bodo uporabljali. Ostaja pa vprašanje, zakaj bosta potem helikopterja modre barve in zakaj je razpis pripravilo notranje ministrstvo. Kink je pojasnil, da sklep vlade določa, da mora notranje ministrstvo izvesti razpis za dva helikopterja. Glede barve helikopterja pa je povedal, da je postopek javnega naročila še v teku in da so v določenih stvareh še vedno zavezani k molčečnosti. "Ne moremo vseh zadev razglašati, preden ta postopek ne bo končan. Barva nikjer ni predpisana," je povedal.

Vodja letalske policijske enote Dejan Kink

Dodal je, da je edini predpis, ki ga imamo v Sloveniji glede barve, predpis za policijske helikopterje, katerih barva je točno določena. V studio je prinesel tudi fotografije helikopterjev in pojasnil, da nobeden od helikopterjev ni rumene barve. "Ker izjava, da morajo biti oziroma da so vsi helikopterji v Evropi rumene barve, ne drži. Vsi helikopterji, ki sem jih pokazal, so zasebni prevozniki, ki imajo vsa dovoljenja za izvajanje," je razložil. Sabol je odvrnil, da na nobeni fotografiji ni bil pokazan policijski helikopter v tujini, ki se ga uporablja za izvajanje HNMP. Kink pa je dvignil fotografiji, na katerih sta moder helikopter nemške zvezne policije in moder helikopter bavarske letalske policijske enote, oba pa izvajata HNMP. Sabol je nadaljeval, da je v slovenskem standardu točno definirana barva reševalnih vozil: "Posledično tudi barva motorjev in seveda, da bomo uniformni in da je neka interoperabilnost, bi bilo primerno, da je tudi helikopter v rumeni barvi, da nenazadnje ljudje vedo, kdo prihaja." Dodal je, da pravzaprav ni tako zelo pomembno, kakšne barve je helikopter, ki pride do poškodovanca. "Važno je, da pride hitro in da reševalci rešijo življenje," je povedal, a poudaril, da ljudi to moti. "In če so vsa reševalna vozila v Sloveniji rumene barve, ne vidim razloga, da bi bil reševalni helikopter moder," je sklenil.

Policijski helikopter

Kink je vztrajal, da noben predpis ne določa, da mora biti zrakoplov, ki izvaja HNMP, kakršne koli barve. "Ne evropska uredba ne slovenski predpis ne ta standard, ki se nanaša na vozila, ne," je povedal. Bosta dva helikopterja dovolj? Še eno pomembno vprašanje, ki se poraja, je, ali bosta dva helikopterja dovolj. Sabol je povedal, da gre za diskriminacijo predvsem jugovzhodne Slovenije, Primorske, Kočevskega in nekaterih drugih krajev. Kako hitro bo pomoč prispela do morebitnih ponesrečencev v teh krajih? Kink je pripravil fotografijo simulacije hitrosti helikopterjev, ki so jo zahtevali v razpisu. Glede 50-milijonskega zneska je Kink poudaril, da ne gre za znesek, namenjen samo za nakup helikopterjev, pač pa za ocenjeno vrednost celotnega projekta. "Helikopterska nujna medicinska pomoč ne pomeni samo nakup helikopterja, pomeni, da je treba zaposliti določeno osebje, da ga je treba izšolati. Usposobiti je treba helikopterje, vzdrževati, voditi plovnosti, nabavljati rezervne dele, da se odpravi napake," je pojasnil Kink. Sabol je ob tem ponovno poudaril, da se mu zdi zanimivo, da tudi infrastrukturo za medicino oziroma reševalno službo gradi ministrstvo za notranje zadeve. "Reševanje ni samo golo letenje, je sprejem klica, odločitev, preveriti vreme, leteti eno smer, pristati, oskrbeti, naložiti, povratek. Zlata ura se bo ujela, če se bo vse idealno poklopilo in maksimalno 18 do 20 minut letenja v eno smer. Pri nas so pa zamude pri vzletu že pri aktivaciji," je povedal in dodal, da vztrajajo pri treh bazah.

Reševalec Robert Sabol

"Dva helikopterja, dve bazi, kje je rezervni helikopter za primer okvare ali servisa?" je Sabol vprašal Kinka. Kink mu je odvrnil, da ima Policija dovolj helikopterjev, da pokrijejo ta čas, kolikor bo izpada. "Če bo prišlo do izpada, bomo to pokrivali s svojimi helikopterji in pa s helikopterjem Agusta Weslej 109, ki je trenutno edini helikopter v Sloveniji, ki ima evropski certifikat in izpolnjuje vse tehnične zahteve iz evropske uredbe," je pojasnil. "Zakaj Policija oziroma ministrstvo za notranje zadeve mora graditi te infrastrukture? V Sloveniji imamo veljaven pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, ki tudi ne opredeljuje barve helikopterjev, opredeljuje pa, da mora helikopterski prevoznik, to je trenutno določeno s sklepom vlade, Policija, konkretno letalska policijska enota, zagotavljati helikoptersko bazo, helikopter in helikoptersko posadko," je še naštel Kink.