Helikopterska nujna medicinska pomoč bo po načrtih leta 2026 prešla pod okrilje Policije

OGLAS

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

Helikopterska nujna medicinska pomoč z namenskima helikopterja po načrtih leta 2026 icon-picture-layer-2 1 / 2

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na novinarski konferenci v prostorih letalske policijske enote na brniškem letališču izrazil veselje, da bo v skladu z odločitvijo vlade v bodoče kot javno službo policija izvajala HNMP pa tudi medbolnišnične helikopterske prevoze in helikopterske prevoze otrok v inkubatorjih. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je sklep vlade označila za prelomnico. Namenska helikopterja bosta namreč omogočila hitrejše in bolj učinkovito reševanje življenj, je dejala. HNMP namreč pomembno skrajša čas prihoda hudo bolnih oziroma poškodovanih pacientov v bolnišnico in poveča možnost za njihovo preživetje, je poudarila.

Boštjan Poklukar in Valentina Prevolnik Rupel FOTO: Bobo icon-expand

Kot je dejala, bo HNMP delovala na enak način kot nujna medicinska pomoč. Aktivirana bo prek dispečerske službe zdravstva na podlagi meril, ne le v primeru zahteve zdravnika na terenu. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je dodal, da bo HNMP v bodoče potekala pod nadzorom javne agencije za civilno letalstvo. V 20 minutah do katerega koli dela države Helikopterji, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč, morajo po njegovih besedah kateri koli del države doseči v 15 do 20 minutah. "Dve bazi sta odlični začetek, pa vendar ne smemo pozabiti tudi na jugozahodni del države," je dejal. Analiza je pokazala, da bi intervencijo helikopterja potrebovali pri 1275 intervencijah letno, je dodal. Na ministrstvu za notranje zadeve in policiji želijo po besedah Poklukarja področje urediti celovito in dolgoročno, zato bodo k sodelovanju vključili strokovnjake z različnih resorjev. Na brniškem letališču bodo morali sicer bazo nekoliko povečati in prilagoditi, da bodo imele posadke helikopterjev prostore, iz katerih bodo lahko posredovale takoj. Na mariborskem letališču pa bodo morali infrastrukturo vzpostaviti na novo, tako hangar kot prostore za posadko.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež FOTO: Bobo icon-expand

Potrebovali bodo tudi nove pilote in letalske tehnike. Poklukar je zato študente strojne fakultete, ki se izobražujejo na ustrezni smeri, povabil, da se po koncu študija pridružijo policiji. Z dekanom fakultete je že dogovorjen za sestanek, saj želijo nadgraditi sodelovanje, je napovedal. Vzpostaviti bo treba celostno mrežo heliportov v bolnišnicah Vlada je ministrstvu za notranje zadeve in policiji zagotovila pravico do porabe splošne proračunske rezerve v višini 7,96 milijona evrov. Po odločitvi stroke o tipu helikopterjev bodo iz teh sredstev zagotovili aro za njun nakup, pa tudi za vzpostavitev potrebne infrastrukture. Iz zneska bodo financirali tudi šolanje in pridobivanje licenc za pilote in letalske tehnike. Na ministrstvu za zdravje pa morajo po besedah Kordeža vzpostaviti celostno mrežo heliportov v bolnišnicah, ki jih še nimajo, pa tudi v načrtovanih satelitskih urgentnih centrih. Treba bo tudi uskladiti delovanje HNMP ter medbolnišničnih prevozov in prevozov otrok v inkubatorjih.

Senad Jušić FOTO: Bobo icon-expand