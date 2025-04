Helikopterski preleti nad Grajskim hribom, območje zaprto

Popolne zapore poti bodo vzpostavljene na Osojni poti, Cesti slovenskih kmečkih uporov, Lončarski stezi, Mačji stezi, Grajskem drevoredu, Za ograjami, Lutkarski poti in Osojni stezi. To bi se po napovedih moralo odviti v petek, a so helikopterske prelete zaradi okrepljenega vetra odpovedali, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Ob zaporah bo organizirano fizično varovanje, dostop do Ljubljanskega gradu pa bo možen izključno z vzpenjačo. Druge poti po pobočju, na južni in vzhodni strani Grajskega hriba, bodo medtem prehodne.