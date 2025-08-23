Helikopterski preobrat: zdravniki so si premislili

Dva izkušena zdravnika letalca in gorska reševalca Iztok Tomazin in Luka Camlek o državnem nakupu dveh Leonardovih helikopterjev še prejšnji teden ostro;

"Ne gre za optimalen model. Model, ki je izpadel, je za naše potrebe boljši. Ker če povem po domače; to je tako, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla zdaj boste pa s to reševali," je 13. avgusta dejal Tomazin, gorski reševalec in zdravnik letalec.

Po četrtkovem neformalnem sestanku s policijskimi piloti na Brniku pa sta omenjena, skupaj s še tretjim zdravnikom in gorskim reševalcem Urošem Lampičem, podpisala do gospodarjev postopka nabave precej manj kritično izjavo: "Ugotovili smo, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo mogoče upoštevati," so zapisali.

"Mislim, da nisem bil edini, ki ga je to presenetilo. Tako, da... zakaj? To je enostavno povedano čudno," je dejal Matevž Privšek iz Sekcije za uregentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Na omenjenem sestanku je sodeloval tudi mariboski reševalec Thomas Germ, ki z izjavo trojice ni bil seznanjem in nam je zagotovil, da je sam tudi ne bi nikdar podpisal. Med helikopterskimi posredovalci pa zaradi tega neuradno razkol in ostre besede; o solo akciji in veleizdaji podpisane trojice.

"Ta stališča pač se ne spreminjajo, kar se naše sekcije tiče. In tu pravzaprav ne vem, zakaj lahko nekdo kaj drugega zagovarja oziroma s kakšnimi razlogi," je še rekel Privšek.