Slovenija

Helikopterski preobrat: zdravniki so si premislili

Ljubljana, 23. 08. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 17 minutami

Anže Božič
Nenavaden preobrat pa v sagi državne nabave reševalnih helikopterjev Leonardo. Trije zdravniki nujne helikopterske pomoči iz gorenjske baze na Brniku, ki so hkrati tudi gorski reševalci, so si premislili. Ostre kritike postopka nabave so zamenjale prijaznejše ocene, da so na ministrstvu Boštjana Poklukarja pri razpisu večinoma upoštevali zahteve zdravstvene stroke, nova helikopterja pa da bosta omogočala boljšo zdravstveno oskrbo kot do zdaj. Nekateri reševalci, ki letijo iz Maribora, so zaradi zasuka presenečeni in ogorčeni. In kaj bi lahko bilo v ozadju?

Dva izkušena zdravnika letalca in gorska reševalca Iztok Tomazin in Luka Camlek o državnem nakupu dveh Leonardovih helikopterjev še prejšnji teden ostro;

"Ne gre za optimalen model. Model, ki je izpadel, je za naše potrebe boljši. Ker če povem po domače; to je tako, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla zdaj boste pa s to reševali," je 13. avgusta dejal Tomazin, gorski reševalec in zdravnik letalec.

Po četrtkovem neformalnem sestanku s policijskimi piloti na Brniku pa sta omenjena, skupaj s še tretjim zdravnikom in gorskim reševalcem Urošem Lampičem, podpisala do gospodarjev postopka nabave precej manj kritično izjavo: "Ugotovili smo, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo mogoče upoštevati," so zapisali.

"Mislim, da nisem bil edini, ki ga je to presenetilo. Tako, da... zakaj? To je enostavno povedano čudno," je dejal Matevž Privšek iz Sekcije za uregentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Na omenjenem sestanku je sodeloval tudi mariboski reševalec Thomas Germ, ki z izjavo trojice ni bil seznanjem in nam je zagotovil, da je sam tudi ne bi nikdar podpisal. Med helikopterskimi posredovalci pa zaradi tega neuradno razkol in ostre besede; o solo akciji in veleizdaji podpisane trojice.

"Ta stališča pač se ne spreminjajo, kar se naše sekcije tiče. In tu pravzaprav ne vem, zakaj lahko nekdo kaj drugega zagovarja oziroma s kakšnimi razlogi," je še rekel Privšek.

Helikopter AgustaWestland AW169
Helikopter AgustaWestland AW169 FOTO: Profimedia

Trojica podpisanih zdravnikov preobrata ne komentira, češ da je njihova skupna izjava jasna:"Vključitev novih namenskih medicinskih helikopterjev AW 169, ki bodo del flote Letalske policijske enote, bo pomenila pomemben napredek glede na sedanje slabo stanje oziroma neustreznost in pomanjkanje plovil. Upamo pa, da gre šele za prvi korak pri sistematični izgradnji sodobnega, učinkovitega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči v Sloveniji." 

"Tukaj se je pokazala bom kar direkten, pokazala nekompetentnost nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje," pa je sicer prejšnji teden dejal Tomazin.

"Imamo standard, katerega izpolnjujeta oba helikopterja. Torej je mogoč v obeh helikopterjih - res je, da na različne načine - dostop do vseh vitalnih delov telesa poškodovanca. Tako, da ne, ne delim tega mnenja," je v četrtek povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

"Standardi so standardi. Pri improvizaciji je pa vedno tako; včasih pač se izide, včasih pa se ne," je rekel Privšek.

Tu pa sta še dve pomembni ugotovitvi zdravniške stroke; vitlanje je pri Leonardu možno le pri prečno položenih nosilih. Klasično intubacijo pa bo v tem primeru zamenjala uporaba videolaringoskopa s strani poškodovanca.

