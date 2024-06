Helikoptersko reševanje na Šmarni gori: otrok padel in se poškodoval

V nedeljo popoldan je na Šmarni gori 10-letni otrok med igro na igralih padel in se pri tem poškodoval. Posredovali so gasilci, ki so otroka oskrbeli. Ljubljanski gorski reševalci pa so ga nato s helikopterjem Slovenske policije dvignili in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.